Az erdélyi, a felföldi magyarság is élőben láthatja a hétfői meccset az M4 Sporton

2019. szeptember 6. 19:41

Az erdélyi és a felvidéki magyarság is élőben láthatja a hétfő este sorra kerülő Magyarország-Szlovákia labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést, miután az MTVA a technikai feltételeit is teljesítette annak, hogy a kábeltévés szolgáltatók Erdélyben és a Felvidéken is sugározni tudják az M4 Sport adását.

Groupama Aréna

"Hosszú folyamat végére értünk ezzel, hiszen azok után, hogy az MTVA megteremtette a pénzügyi és a jogi hátteret, most már a technikai feltételek is adottak ahhoz, hogy az Európai Labdarúgó Szövetséggel, az UEFA-val kötött szerződés értelmében az Eb-selejtezőket és a felkészülési meccseket is láthassák az M4 Sporton az Erdélyben és a Felvidéken élő magyarok, ha rendelkeznek kábeles előfizetéssel" - nyilatkozta Székely Dávid, hozzátéve, hogy "egy úgynevezett engedélyező kártyára volt szükség ehhez", amelyet már kiküldtek a határon túlra a szolgáltatóknak.



"Azoknál a szolgáltatóknál, amelyek beüzemelték ezt a kártyát, már a csütörtök esti, montenegrói barátságos meccs is látható volt az M4 Sport élő adásában, de ha valaki nem tudta nézni ezt a találkozót, és kábeles előfizetéssel rendelkezik, az mielőbb érdeklődjön a szolgáltatójánál, hogy a hétfő esti fontos Eb-selejtezőt már élőben követhesse a televízió képernyőjén" - mondta Székely Dávid, aki kitért rá, hogy a műholdas előfizetéseknél mindezt technikailag is nehéz lenne megoldani, ráadásul az UEFA-nak arra nincsen engedélye.



Az M4 Sport csatornaigazgatója kijelentette, hogy a jövő évi labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzéseket szintén élőben követhetik az erdélyi és felvidéki nézők, a tokiói nyári olimpia eseményeit pedig - kifejezetten a magyar sportolók szereplésére és eredményeire koncentrálva - az összes Magyarországgal határos országban, ahol kábeltelevízión elérhető az M4 Sport, élőben lehet majd látni.



