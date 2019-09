A keresztény egyházak meghatározók a nemzet és a családok megerősítésében

2019. szeptember 6. 19:54

Óriási feladat és felelősség Magyarországon a nemzet és a családok megerősítése, ebben a keresztény egyházak segítő szerepe meghatározó - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken Jászberényben.

Soltész Miklós az újonnan kialakított helyi református bölcsőde átadóünnepségén hangsúlyozta: a jászberényi fejlesztés példaértékű, hármas összefogás eredménye, hiszen a beruházáshoz az unió és a magyar állam 80, míg a város saját költségvetéséből 30 millió forinttal járult hozzá. A hiányzó 6,8 millió forintot pedig a Dunamelléki Református Egyházkerület adta.



Reményét fejezte ki, hogy "az itt nevelkedő gyermekek a magyarságot, hazájukat szeretve és ezt az országot tisztelve, erősítve élik majd későbbi életüket". Szólt arról is, hogy öröm megtapasztalni, ha egy több száz éves közösség a legkisebbekre is gondolva küzd a megmaradásáért, a hit továbbadásáért. A jászberényi egyházközség 1541-ben alakult, abban az évben, amikor Buda török kézre került - emlékeztetett.



Az államtitkár bejelentette: a kormány 150 millió forinttal támogatja a helyi református templom felújítását.



Ferenczné Laska Erika intézményvezető az eseményen arról beszélt: a jászberényi református egyházközség 25 éve működő óvodája bővült a bölcsődével. A 12 férőhelyes református bölcsődére nagy szükség van Jászberényben, mivel a városi bölcsőde befogadóképessége már évek óta kevés a helyi igényekhez képest - mondta.



Tájékoztatása szerint a tavaly ősszel indult kivitelezés során egy régi épület átalakításával, korszerűsítésével és jelentős bővítésével mintegy 360 négyzetméteres létesítmény valósult meg. Ennek földszintjén 60 négyzetméteres csoportszoba, mosdó, átadóhelyiség, babakocsi-tároló és előtér található, míg az emeleten a dolgozóknak kialakított helyiségek kaptak helyet - tette hozzá, jelezve, hogy a bölcsőde udvara is megújult.



MTI