Pompeo: Washington elfogadhatatlannak tartja Irán atomstratégiáját

2019. szeptember 6. 19:58

Az amerikai kormány elfogadhatatlannak tartja, hogy Irán tovább korlátozza a 2015-ös nukleáris megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítését - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter egy kansasi rádiónak adott interjújában pénteken.

"Most jelentették be, hogy az atomprogramjával kapcsolatos kutatási és fejlesztési munkálatokat bővíti, és ez elfogadhatatlan" - fogalmazott az amerikai diplomácia vezetője.



Közölte azt is, hogy változatlanul "bízik" abban, hogy lesz lehetőség diplomáciai tárgyalásokra. Emlékeztetett rá: "Trump elnök hónapok óta mondja, hogy kész az előfeltételek nélküli találkozóra".



Leszögezve, hogy az amerikai álláspont egyértelmű arra vonatkozóan, hogy Washington mit vár az esetleges megbeszélésektől, Pompeo ismételten kárhoztatta az iráni ballisztikusrakéta-programot és elítélte a szerinte Irán által vezetett "terrorkampányt".



Pompeo - aki pénteken Kansas államban tett látogatást - előadást tartott a kansasi állami egyetemen is. A beszéd után kérdésekre válaszolva kitért az amerikai kormány által előterjesztendő közel-keleti béketervre és Kínára is.



A palesztin-izraeli béketervet illetően konkrét részletekről ugyan nem beszélt, de megerősítette, hogy ezt az elkövetkező hetekben nyilvánosságra hozzák.



A kínai ujgur kisebbség vonatkozóan közölte: az ENSZ-közgyűlés szeptemberi ülésszakán az Egyesült Államok több országnál is szeretné elérni, hogy vesse fel az ujgur muszlim kisebbség helyzetét Kínában.



MTI