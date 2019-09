USA: trösztellenes vizsgálatot indítottak négy autógyár ellen

2019. szeptember 6. 20:26

Az amerikai igazságügyi minisztérium trösztellenes vizsgálatot indított négy autógyár, a Ford, a Honda, a BMW és a Volkswagen ellen - jelentette pénteken a The Wall Street Journal című lap.

A Ford cégközpontja Detroitban

wikipedia.org

A kormányzat azt kívánja feltárni, hogy a cégek megsértették-e a versenyszabályokat azzal, hogy külön megállapodást kötöttek Kalifornia állammal olyan gépjárművek gyártásáról, amelyek a szövetségi előírásoknál szigorúbb kaliforniai szabályzóknak megfelelő kipufogógáz-kibocsátásúak.



A megállapodást a kaliforniai levegőtisztaságért felelős hivatal és a négy vállalat közösen jelentette be júliusban. A The Wall Street Journal megkeresésére a Ford, a Honda és a BMW megerősítette a megállapodás tényét, a Volkswagen azonban nem kívánta kommentálni az ügyet.



A lap értékelése szerint a szövetségi minisztérium vizsgálata újabb lépés Washington és Sacramento (a kaliforniai főváros), illetve Washington és az autóipar szereplői között.



Az amerikai kormány számos ügyben kifogásolta a kaliforniai kormányzat lépéseit, a többi között a levegőtisztaságról hozott, szigorító döntései miatt. A déli tagállamnak ugyanis - a The Wall Street Journal meglátása szerint - megvan a gazdasági és politikai ereje ahhoz, hogy a szövetségi kormányzat vetélytársaként lépjen fel a környezetvédelem terén, így a gépjárművek és teherautók számára megállapítandó környezetvédelmi szabályzókat illetően is. "Ez irritálja az elnököt és kormányzatának több magas rangú tisztségviselőjét" - írta a lap.



A The Wall Street Journal értesülései szerint Kalifornia ugyan hajlandónak mutatkozik a levegő tisztaságát biztosító szabályzók enyhítésére, de nem olyan mértékben, ahogyan a szövetségi kormányzat azt elvárná.

MTI