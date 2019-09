Az orosz ortodoxok külügyi vezetőjével találkozott Orbán Viktor

2019. szeptember 6. 22:09

A keresztényüldözésről, a keleti és nyugati keresztény egyházak együttműködéséről és az orosz ortodox egyház magyarországi munkájáról beszélt Hilarion metropolitával a magyar kormányfő.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

A keresztényüldözésről, a keleti és nyugati keresztény egyházak együttműködéséről és az orosz ortodox egyház magyarországi munkájáról is szó volt Orbán Viktor miniszterelnök és Hilarion volokalamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatalvezetőjének megbeszélésén a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár pénteken.

Orbán Viktor nagyrabecsülését fejezte ki, hogy Hilarion metropolita az Orosz Ortodox Egyház külügyi vezetőjeként a legtekintélyesebb nemzetközi fórumokon emeli fel szavát a modernkori keresztényüldözések áldozatai védelmében, és mutat rá a keresztény gyökerek elvesztésének veszélyeire.



A tárgyaláson szóba került az egyház vezetőjének, Kirill pátriárkának tervezett magyarországi látogatása, valamint a november-decemberben hazánkban megrendezendő Orosz Egyházi Kulturális Napok programsorozat is.



Hilarion metropolita köszönetet mondott a miniszterelnöknek a magyarországi ortodox templomok folyamatban lévő illetve tervezett felújításáért.



A pénteki megbeszélésen feltérképezték egy esetleges jövőbeni együttműködés lehetőségeit az üldözött keresztény közösségek megmentése és megerősítése érdekében - mondta a sajtófőnök.



A találkozó után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes átadta a metropolitának a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. A hivatalos indoklás szerint az egyházi vezető "a kereszténység történelmét, egyedülálló érték- és közösségteremtő erejét, a fiatal nemzedékeket is megszólítva, fáradhatatlanul hirdető egyházi vezetői, illetve a keresztény közösségek nemzetközi együttműködésének fejlesztését is elkötelezetten szolgáló diplomáciai munkája, valamint Magyarország kereszténységet védelmező és támogató politikája melletti kiállása elismeréseként" vehette át a kitüntetést.

MTI