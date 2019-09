Antoine Renard: Helyre kell állítani az európai keresztény értékrendet

2019. szeptember 7. 11:11

„Ahhoz, hogy megoldódjon a demográfiai vészhelyzet Európában, nem csupán családpolitikai lépésekre van szükség, hanem változtatni kell a kultúrán és a mentalitáson is” – erről beszélt az M1-nek adott interjúban az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetségének elnöke. Antoine Renard elmondta, abban bízik, hogy még több ország követi majd Magyarország példáját, és helyre állnak az európai keresztény értékek.

Napjainkban már egyetlen európai ország sem képes megújítani a népességét – jelentette ki Antoine Renard, az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetségének elnöke az M1-nek adott exkluzív interjújában. A születési ráta minden országban kettő alatt áll, amely szerinte már vészhelyzet.

Társadalmi és gazdasági következmény

A jelenlegi folyamatot a télhez hasonlította, amely hideg, és ezt a hideget csak egy család, és annak öröme tudja felmelegíteni. A válsághelyzetnek hosszú távon rendkívül negatív, társadalmi és gazdasági következménye lehet.

A felmérések is azt igazolják, hogy a fiatalok szeretnének családot alapítani és gyermeket vállalni, de mivel ezt nem tudják megvalósítani bizonyos körülmények miatt, így boldogtalanok – mondta el, hozzátéve, egyfajta bizalomvesztés figyelhető meg az európai politikusok felé.

Úgy véli, ezeket a terveket pragmatikus módon kell megközelíteni, és centralizáltnak kell maradnia, hogy hosszú távon tudjanak érvényesülni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az individualizmus és az egoizmus nagy teret hódított Európában, amely szintén része a problémának. Hangsúlyozta, nem csupán családpolitikai intézkedésekre van szükség, hanem a kultúránkon és a mentalitásunkon is változtatni kell.

Arról is beszélt, hogy helyre kellene állítani az európai keresztény értékeket is, ugyanis sokan támadják Európa keresztény alapjait. Kiemelte, Európának vissza kellene térnie a gyökereihez és a méltóság koncepciójához, amelyet csak úgy lehet elérni, ha elfogadjuk, hogy „az ember Isten képére lett teremtve” – fogalmazott.

Több ország küzd a nemzetállamok eszméje ellen

Sajnálatosnak nevezte, hogy több ország azon a véleményen van, hogy a demográfiai problémákra a migráció jelenti a megoldást. Szerinte több vezető európai ország fél a nemzetállamok gondolatától, mert úgy vélik, hogy a két világháború a nemzetállamoknak volt betudható, és ezért mai napig küzdenek a nemzetállamok eszméje ellen.

Az emberek nem nyitottak az európai politikusok gondolkodásmódjára, akik szerint össze kell keverni a kultúrákat és azzal következik be majd a béke. Antoine Renard elmondta, ezeknek a politikusoknak fel kell tenni a kérdést, hogy kiknek építik fel az államukat: a saját népességüknek vagy mások számára?

Megjegyezte, ha valóban nagy tömegű az illegális bevándorlás, amely nincs megszervezve és nincs meg az egyensúly, jelentős hatása lehet az emberek kapcsolatára, a kultúrára, életmódra és az emberek közötti együttélés módjaira. Szerinte a bevándorlásban is meg lehet találni a harmóniát, hiszen a Közel-Keleten is évszázadokon át problémamentesen éltek együtt a zsidók, muszlimok és a keresztények. Hozzátette, Európában is lehetséges, hogy a különböző populációk együtt tudjanak élni, de ehhez elengedhetetlen a kölcsönös tisztelet egymás iránt – szögezte le.

Bízik benne, hogy egyre több európai ország átveszi majd a magyar családpolitikai intézkedéseket a jövőben, és pozitívan értékelte azokat az országokat, amelyek már átvették és alkalmazzák Orbán Viktor miniszterelnök javaslatait. Megjegyezte, vannak országok, amelyek abbahagyták a folyamatot, de ezek el is szenvedték a következményeket.

hirado.hu - M1