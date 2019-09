Tűzoltás után intézkedéseket várnak a szőlőtermelők

2019. szeptember 7. 12:11

Bár az idén a zöldszüreti támogatással és az állami krízislepárlás lehetőségével sikerült csökkenteni a hazai borpiacra nehezedő nyomást, a hegyközségek komplex megoldást sürgetnek annak érdekében, hogy az ágazat jövedelmezősége hosszú távon biztosítva legyen. A gazdálkodók a korábbinál tervezetthez képest végül kisebb területen semmisítették meg a szőlőfürtöket, az államkincstárhoz július közepéig mintegy 3500 hektárra nyújtottak be támogatási kérelmet.

Hosszú távú, összehangolt cselekvési tervvel előzné meg a múlt évihez hasonló válságot a magyar borpiacon a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT). Bár az idén néhány azonnali segítséget nyújtó támogatással sikerült a gazdálkodók veszteségeit csökkenteni, az ágazati szereplők jövedelmezőségét hosszabb távon is biztosítani kell. Brazsil Dávid, a szervezet főtitkára lapunknak azt mondta, a fenntartható magyar szőlőtermelés és borágazat érdekében még az idén minőségorientált fejlesztést szolgáló intézkedési csomagot dolgoz ki a tanács.

A HNT számos javaslattal igyekezett elejét venni annak, hogy a tavalyihoz hasonló helyzet alakuljon ki a borszőlőnél. Tavaly rekordtermést értek el a szőlészetek, az átlagosnak számító 2,5 millió hektoliter helyett mintegy 3,7 millió hektoliter bor került a pincékbe. Ennyit azonban nem tudtak eladni a pincészetek, az év végétől ráadásul a külpia­cokra is kisebb mennyiség jutott el, főként az úgynevezett lédig borokból vásároltak kevesebbet a külföldi partnerek.

– Bár jelentős borkészlet halmozódott fel a pincékben, egy-két borászati nagyüzem mégis olasz bort importált az országba – jelezte a főtitkár. Mindez csak fokozta az amúgy is feszült pia­ci helyzetet, ezért a HNT elnöksége márciusban úgy döntött, adminisztratív eszközökkel megfékezi az importborok forgalmazását az országban.

Brazsil Dávid szerint félő volt, hogy a felhalmozott készletek miatt az idei termést még a tavalyinál is nehezebb lesz eladni, ezért a HNT áprilisban tárgyalóasztalhoz ültette a legnagyobb szőlőfelvásárló üzemek képviselőit. A megbeszélés célja az volt, hogy közösen meghatározzák a szükséges rövid és hosszú távú piacszervezési intézkedéseket.

Az európai uniós szabályok két rövid távú intézkedést tettek lehetővé. A gazdálkodók így az idén úgynevezett zöldszüreti támogatást igényelhettek. A jelentkezés önkéntes volt, ráadásul a gazda maga dönthette el, melyik fajtát szedi le éretlenül, s melyiket hagyja a tőkén. Brazsil Dávid szerint ez az intézkedés elsősorban azoknak jelentett gyors segítséget, akik nem rendelkeztek felvásárlási szerződéssel.

Noha a zöldszüret bizonyos szempontból drasztikus döntésnek számít, a hektáronként kapott támogatással még így is jobban jártak a szőlőtermesztők, mintha egyáltalán nem tudták volna eladni a termést. A zölden leszedett fürtöket nem lehet felhasználni, a kompenzációként járó európai uniós támogatás összegét pedig az adott szőlőterület előző két évének átlagos terméshozama határozza meg. A termelők hektáronként 300 ezer és 1,1 millió forint közötti összeget kaphatnak. A támogatást a kincstár november 15-ig fizeti ki.

A gazdálkodók a korábban tervezetthez képest kisebb területen semmisítették meg a szőlőfürtöket: a Magyar Államkincstárhoz július közepéig 3533 hektárra nyújtottak be támogatási kérelmet. Ez országos szinten elméletileg mintegy 43 700 tonnás terméskiesést jelent. Becslések szerint így is mintegy 4,5-4,8 millió mázsa szőlőt szüretelhetnek le a hazai ültetvényeken, amiből 2,8-3,2 millió hektoliternyi bor készülhet.

A már betárolt, silányabb minőségű borokat az állami krízislepárlás biztosításával igyekeznek kivezetni a piacról. – A túlkínálat enyhítése mellett mindkét intézkedés célja az volt, hogy védőhálót nyújtson a szőlőtermelőknek és a borászatoknak, és csökkentse a szüreti időszakban a piaci feszültségeket – emelte ki a főtitkár. A HNT emellett több javaslatot tett az Agrárminiszté­riumnak, azt kérték például, hogy a megtermelt szőlő egy részét az iskolagyümölcs-program keretében a gyermekek fogyaszthassák el.

– Az idén saját piacszervezési intézkedésként előre hoztuk a nyilvános ajánlattételi határidőt is, így a felvásárlóknak augusztus elsejéig ismertetniük kellett az árakat – mondta a főtitkár. Bár az idei szőlőtermés is jónak ígérkezik, csúcsot biztosan nem dönt a betakarított mennyiség. Ennek ellenére egyes felvásárlók az idén is nagyon alacsony árat határoztak meg. A HNT szakmai nyomásgyakorlásának köszönhetően azonban ezeket rövid időn belül visszavonták az érintett vállalkozások.

A szüret már javában tart, s míg a korai fajtákból elkészült borokat hamarosan bárki megkóstolhatja, a középérésű szőlőket most szedik a gazdálkodók.

magyarnemzet.hu