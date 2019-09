Öttusa-vb - Ezüstérmes a magyar férficsapat

2019. szeptember 7. 20:13

A csapatversenyben ezüstérmet nyert Demeter Bence, Kasza Róbert és Marosi Ádám (b-j) a budapesti öttusa világbajnokság férfi egyéni versenyének eredményhirdetésén a Kincsem Parkban (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Ezüstérmet nyert a magyar férficsapat - Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Bence összeállításban - szombaton a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokság hagyományos versenyében.

Győzött a dél-koreai válogatott, míg a bronzérmet a britek harcolták ki.

Egyéniben Kasza kevéssel maradt le a dobogóról és az ezzel járó olimpiai kvótáról, ötödik lett. Marosi a 11., Demeter a 13., a döntő negyedik magyar résztvevője, Regős Gergely pedig a 31. helyen futott a célba.

A francia Valentin Belaud lett a világbajnok, mögötte a brit Joseph Choong és a dél-koreai Dzsun Vung Te végzett a második, illetve harmadik helyen. Olimpiai kvótát az első és a harmadik kapott, mert Choongnak már volt.

A döntőbe jutott 36 versenyző még pénteken túlesett a körvíváson, így szombatra az úszás, a bónuszvívás, a lovaglás és a kombinált szám maradt.

A 2017-es évben egyéniben vb- és Eb-ezüstérmes Kasza, aki a tavalyi évet sérülés miatt kihagyta, az egy nappal korábbi víváson 19 győzelmet aratott és 16 vereséget szenvedett a Ludovika Arénában, amivel 13. volt. A szombati folytatáskor a Kincsem Parkban kialakított öttusastadion mobilmedencéjében a nyolcadik legjobb idővel teljesítette a 200 métert. A második számnál esett az eső, a versenyzők a bemutatáskor melegen felöltözve álltak fel a pályájukhoz.

A következő szakaszra, a bónuszvívásra elállt az eső. A közvetlenül a lelátó előtt zajló sorozatban a körvívás végeredménye alapján fordított sorrendben léptek pástra a versenyzők, a párharcok győztese maradt fent, és így haladtak az első helyezettig. Kasza három ellenfelét - köztük Demetert - győzte le, ezzel a harmadik szám előtt a kilencedik volt, majd a lovaglása hibátlanul sikerült, amivel feljött a negyedik helyre, éppen megelőzve a hazaiak közül addig legjobban álló Marosit.

A lövészetekkel megszakított 3200 méteres futásban nagyot küzdött, a lőállásból a negyedik, majd a hatodik, azután kétszer a negyedik-ötödik helyen jött ki, de nem volt messze a harmadiktól sem. Végül a nagy futóversenyben ötödikként fejezte be a kimerítő napot. A kvótaszerzés most nem jött össze, de lesz még rá több lehetőség jövőre.

Az egyéniben 2009-ben világ-, 2013-ban Európa-bajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes Marosi pénteken 21 ellenfelét győzte le, 14-től kapott ki, és az ötödik helyen állt a vívás után. Úszásban a negyedik legjobb volt, majd a bónuszban nem tudott pluszpontot szerezni. Két szám után hatodikként várta a folytatást, és bár a lovaglásban két akadályt levert, így is előrelépett az ötödik helyre. A kombinált számban sokáig a hatodik-nyolcadik pozícióban futott, a végére azonban kiszorult az első tízből.

Demeter, aki az egy hónappal ezelőtti Eb-n elért hetedik helyével a magyar férfi versenyzők közül egyedül rendelkezik olimpiai kvótával, Kaszához hasonlóan 19/16-os mérleggel fejezte be a pénteki vívást. Úszásban viszont öt másodperccel elmaradt tőle, majd a főpáston egy asszót nyert meg, azután kikapott Kaszától. Mivel a lovaglás előtt a 15. helyen állt, volt esélye arra, hogy a bő élmezőnyhöz felzárkózzon. Ehhez az első lépést a harmadik szám hiba nélküli teljesítésével meg is tette. A kombinált versenynek kilencedikként vághatott neki, végül a kiélezett, változatos küzdelemben négy pozícióval hátrébb ért be.

Regős Gergely lényegesen rosszabb eredményt ért el vívásban társainál, ráadásul úszásban is övé volt a leglassabb tempó, és bónuszpontot sem szerzett. A lovaglást 36. helyezettként elsőként kezdte meg, egy verőhibával ment végig, ezzel három ellenfelét megelőzte, majd a zárószámban még tovább tudott javítani.

A magyarok a második érmüket nyerték a hazai világbajnokságon azután, hogy hétfőn a Barta Luca, Réti Kamilla páros szintén második lett női váltóban.



Eredmények:

férfi hagyományos verseny:

egyéni, világbajnok:



Valentin Belaud (Franciaország) 1468 pont

2. Joseph Choong (Nagy-Britannia) 1453

3. Dzsun Vung Te (Koreai Köztársaság) 1452

...5. Kasza Róbert 1436 (vívás: 19 győzelem/16 vereség/3 bónuszpont/217 pont, úszás: 2:00.71 perc/309 pont, lovaglás: 300 pont, lövészet-futás: 11:30.00 perc/610 pont)

...11. Marosi Ádám 1419 (21/14/0/226, 2:00.18/310, lovaglás: 286, 11:43.00/597)

...13. Demeter Bence 1417 (19/16/1/215, 2:05.95/299, 300, 11:37.00/603)

...31. Regős Gergely 1367 (10/25/0/160, 2:07.74/295, 293, 11:21.00/619)



csapat, világbajnok:



Koreai Köztársaság (Dzsung Vung Te, Ki Dzsi Hun, Dzsung Dzsin Hva) 4309

2. Magyarország (Kasza Róbert, Marosi Ádám, Demeter Bence) 4272

3. Nagy-Britannia (Joseph Choong, James Cooke, Thomas Toolis) 4258

Kasza: sokszor leküldött az élet a padlóra, de mindig fel tudtam állni

A magyar válogatott ezüstérmet nyert szombaton a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokság hagyományos férfi versenyében, de a csapat tagjai korántsem értékeltek egyértelműen pozitívan.

"Olyan sokszor leküldött az élet a padlóra, de mindig fel tudtam állni, nem is értem, hogyan..., annyi ember segített a családomon kívül is - nyilatkozott a 33 éves Kasza Róbert, aki az egyéni versenyben ötödik lett, ezzel kevéssel lemaradt ezúttal az olimpiai kvótaszerzésről. - Igaz, hogy most nem nyertem kvótát, de örömteli, hogy kihúztam magam a mocsárból. Ezen a versenyen is sokszor kerültem gödörbe, elszalasztott asszóim voltak, majdnem kiestem a selejtezőben, és felálltam" - mondta, majd úgy folytatta: ezek után megcélozza a tokiói részvételt, pedig már ezen a vb-n sem akart elindulni a nem sikerült angliai Eb-után.

"Az ötödik hely visszaadta a reményt" - tette hozzá.

Kiemelte, hogy számára a vb tanulsága: "mindegy, mi a hivatásod, bele kell halni abba, amit csinálsz".

Marosi Ádám először úgy tudta tizedik lett, később kiderült, tizenegyedik.

"Akkor még inkább dühös vagyok! Mindent beleadtam, +meghaltam+. A selejtezőben is kiadtam magamból mindent, 35 évesen már nem lehet ilyen rövid idő, nem egészen két nap alatt újra csúcsformában lenni. Az előjelek jók voltak a döntő előtt, de belül fáradt voltam" - értékelt.

Külön kitért rá, hogy a lovaglásban többet tud a most elért 286 pontos teljesítményénél, a lövészeténél pedig kijött a fizikai fáradtsága.

"Kihoztam magamból a maximumot, fizikálisan ennyi volt bennem - szögezte le Demeter Bence, aki a 13. helyen végzett. - A jobb futáshoz többet kellett volna edzenem, ami a két bokaműtétem miatt nem volt lehetséges. Még az is benne volt a pakliban, hogy nem indulok, egy hazai vb-t azonban nem akartam kihagyni."

Elismerte, könnyebbség volt számára, hogy már van kvótája, de hozzátette: erre nem is gondolt, ez nem befolyásolta a szereplését.

Regős Gergely, aki 31. lett, nem volt elégedett, ugyanakkor kiemelte, hogy számára a tapasztalatszerzés miatt sokat jelentett a verseny.

Martinek János szövetségi kapitány azzal kezdte értékelését, hogy szenzációs verseny volt a szombati, és Kasza előtt megemeli a kalapját.

"Egészségi problémái miatt még mindig nem volt százszázalékos állapotban, mégis ötödik tudott lenni. Marosi a legidősebb versenyzőként is képes volt javítani legutóbbi, 2017-es vb-helyezésén. A selejtező a két idős versenyzőből, Kaszából és Marosiból sokat kivett. Demeter Bence szereplése a két bokaműtéte után tisztes helytállás. Regős nagyon fiatal, számára a tapasztalatszerzés volt a cél" - összegzett.

MTI