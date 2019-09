Megérkezett a nagy havazás az Alpokba

Havas táj a 2800 méteren fekvő Madritsch Hütténél (Dél-Tirol) Fotó: sulden.it - wms.com

Péntekre virradóra az Alpok magasabb részein havazott, az osztrák gleccsereken 10 cm friss hó esett, az igazi hóesés azonban csak most jön, akár fél méter hó is eshet Ausztria hegyeiben.

Az elmúlt napokban többek közt Svájcban és Olaszországban is havazott. Péntek reggelre több magasabban fekvő svájci hágót lezártak a hó miatt. Ausztriában is fehér ruhát öltöttek a hegyek, azonban a nagy havazás még hátra van.



Vasárnaptól északnyugat felől egyre hidegebb levegő áramlik a hegyek felé, ezzel egy időben Olaszország felől komoly csapadékzóna éri el az országot. Vasárnap Tirolban 1700-1900 méter, míg Salzburg tartományban 1900-2400 méter közt lesz a havazás határa, azonban helyenként az intenzív csapadék hatására ennél jóval alacsonyabban, akár 1400 méter körül is havazhat.

A hóesés vasárnap a déli óráktól kezdődik igazán, a legtöbb hó a Tuxi-Alpokban (síterep: Hintertux) és a Magas-Tauernben (síterepek: Weißsee, Sportgastein, Kaprun) várható. Mindkét hegységbena magasabb részeken fél méter hó is összejöhet.

A hirtelen jött tél minden bizonnyal átmeneti fennakadásokat okozhat a magasan futó (2000 méter feletti) hegyi utakon, így ideiglenesen lezárhatják a Grossglockner (Salzburg/Karintia) és a Timmelsjoch (Tirol) utakat.

sielok.hu