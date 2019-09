US Open - Andreescu a női bajnok

2019. szeptember 8. 10:02

Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

A kanadai Bianca Andreescu nyerte meg a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női egyes versenyét, mivel a szombati döntőben két szettben legyőzte a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williamset.

Eredmény:

női egyes, döntő:



Bianca Andreescu (kanadai, 15.)-Serena Williams (amerikai, 8.) 6:3, 7:5



A hatszoros US Open-bajnok Serena Williams tizedik US Open-fináléjára készülhetett, legutóbb tavaly jutott el a végjátékig, amikor egy indulatoktól fűtött mérkőzésen kikapott a japán Oszaka Naomitól. Az open éra - a profik 1968-as beengedése óta - legidősebb női GS-döntőse 37 évesen 24. GS-trófeájára hajtott, amellyel utolérte volna az örökrangsor élén álló ausztrál Margaret Courtot. A 102. New York-i győztes meccsével egyben megelőzte volna a szintén amerikai Chris Evertet, akivel eddig társbérletben vezette a ranglistát.

Az idei tornán eddig csak egy szettet vesztett Williams - aki két éve már édesanya - 33. GS-fináléjában lépett pályára az Arthur Ashe Stadionban, míg a román származású Bianca Andreescu eddigi legjobb eredménye négy főtáblás szereplésen a második forduló volt GS-versenyeken.

A 19 éves kanadai még meg sem született, amikor Serena Williams már US Open-bajnoknak mondhatta magát 1999-ben. Az amerikai az elmúlt három GS-döntőjét ugyanakkor elbukta, és a világranglistán 15. Andreescu mellett szólt az is, hogy legutóbb a Roland Garroson vesztett mérkőzést - amikor nem tudott kiállni második fordulós találkozójára -, illetve hogy az idén mind a hét meccsét megnyerte top 10-es riválisai ellen.

A két döntős eddig egyszer találkozott egymással: egy hónapja az amerikai sztár 3:1-es hátrányban, derékproblémák miatt feladta a torontói finálét, így a kanadai tinédzser emelhette a magasba pályafutása második serlegét.

Második összecsapásukon Williams idegesen kezdett, és két kettős hibával rögtön elbukta az adogatását, amire előzőleg a nyolcaddöntőben volt példa. A New Yorkban eddig két szettet vesztett Andreescu bátor játékkal tartotta a brékelőnyt - az ő szempontjából 0-10 volt a rontott ütések aránya -, sőt, öt labdája volt az 5:2-höz. Az újabb brék aztán már a szettjébe került az amerikainak, egy kettős hibával ugyanis 44 perc után riválisáé lett a nyitójátszma.

A folytatásban a hazai kedvenc tovább bizonytalankodott, sorra csapta a hálóba a labdákat, és az újabb kettős hibával megint elvesztette a szerváját. Ezúttal viszont sikerült rögtön visszabrékelnie, csakhogy a rendkívül stabil Andreescu ismét lépéselőnybe került (3:1). A Torontóban élő teniszező 4:1-nél is elvette Williams adogatását, aki ekkor már megroppanni látszott, és kétségbeesett arccal járkált a labdamenetek között. Andreescu 5:1-nél meccslabdáról váratlanul elvesztette a szerváját, nagy fordulat következett, és a hullámvölgyből kilábaló amerikai 5:5-re felzárkózott. A kanadai játékos komoly küzdelem árán ekkor már hozta a szerváját, majd fogadóként a harmadik mérkőzéslabdáját értékesítve nyert. A találkozó 1 óra 40 percig tartott.

Andreescu pályafutása harmadik trófeája mellé 3,85 millió dollárt (1,1 milliárd forint) kapott.



Az elmúlt tíz év döntői:



2009: Clijsters (belga)-Wozniacki (dán) 7:5, 6:3

2010: Clijsters-Zvonarjova (orosz) 6:2, 6:1

2011: Stosur (ausztrál)-S. Williams (amerikai) 6:2, 6:3

2012: S. Williams-Azarenka (fehérorosz) 6:2, 2:6, 7:5

2013: S. Williams-Azarenka 7:5, 6:7 (6-8), 6:1

2014: S. Williams-Wozniacki 6:3, 6:3

2015: Pennetta (olasz)-Vinci (olasz) 7:6 (7-4), 6:2

2016: Kerber (német)-Ka. Pliskova (cseh) 6:3, 4:6, 6:4

2017: Stephens (amerikai)-Keys (amerikai) 6:3, 6:0

2018: Oszaka (japán)-S. Williams 6:2, 6:4

2019: Andreescu (kanadai)-S. Williams 6:3, 7:5

