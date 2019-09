Már a demokrata olvasóknak is feltűnt, mennyire ellenséges Trumppal az újság

Számos jobboldali sajtóorgánum és Donald Trump elnök is többször kifogásolta, hogy a magát függetlennek hirdető lap szándékosan csak negatív tartalmú cikkeket jelentet meg az elnökről, hogy Trump népszerűségét aláássa. Előkerült egy hangfelvétel, amely ezt egyértelműen bizonyítja is.

Az ügy azzal a beszéddel kezdődött, amit Donald Trump amerikai elnök a tragikus El Paso-i lövöldözés áldozataira emlékezve mondott. Az elnök a rasszizmus elleni közös fellépésre szólította fel az amerikaiakat.

„Az El Paso-i lövöldöző egy rasszista, gyűlölködő kiáltványt tett közzé az interneten. Nemzetünknek egyhangúlag el kell ítélnie a rasszizmust, a bigottságot és a fehér felsőbbrendűséget. Ezeket a borzalmas ideológiákat le kell győzni, a gyűlöletnek nincs helye Amerikában” – fogalmazott Trump elnök.

Egy Trump-ellenes történetet meséltek el

„Másnap a The New York Times az egész történetet úgy akarta lehozni, hogy Trump felszólított az egységre a rasszizmussal szemben. Nagyon sok demokrata politikus, illetve az amerikai baloldalnak több kiemelt személyisége felszólalt ez ellen. Elkezdték támadni a New York Timest, amely erre reagálva megváltoztatta ezt a címet, és egy olyan új címet adott neki, ami már inkább azt domborítja ki, hogy Trump ugyan felszólalt a gyűlölet ellen, ám továbbra is kiáll a fegyvertartás mellett” – nyilatkozta Berzi Gergely külpolitikai elemző az M1 Világ című magazinjában.

Az ügy azonban itt még nem ért véget. Mi is írtunk róla, hogy a The New York Times szerkesztőségi ülésén készült egy felvétel, amit a Slate nevű internetes portál megszerzett, és közölte a hanganyag leiratát. A felvételen a főszerkesztő, Dean Baquet tart eligazítást a lap újságíróinak.

Gyakorlatilag elismeri, hogy egészen mostanáig több éven keresztül egy történetet futtattak. Nem a híreket próbálták meg közvetíteni, hanem egy Trump-ellenes történetet meséltek, ami az orosz szálra futtatható fel – mondta Berzi Gergely.

Új történetet találtak

A lap Trump megválasztása óta cikkezett arról, hogy az elnök az orosz kapcsolatai révén befolyásolta a 2016-os választás eredményét. Mivel az ügyben folytatott nyomozás kiderítette, hogy a vádnak nincs valós alapja, a The New York Times kénytelen volt új sztorit kitalálni.

„Most egy más történet van, most a rasszista, fehér felsőbbrendűséget hirdető Trumpot próbálják meg lenyomni az amerikai újságolvasók torkán” – magyarázta Berzi Gergely.

A hírre Twitter-üzenetben Trump elnök is reagált. Azt írta, hogy a New York Times-féle újságírás mélypontra süllyedt, a Demokrata Párt gonosz propaganda gépezetévé vált. Az 1851-ben alapított New York Times már jó ideje nyíltan demokrata beállítottságú, utoljára az 1956-os kampányban támogatott republikánus elnökjelöltet, Dwight Eisenhowert, azóta kizárólag demokratákat.

2016 óta azonban még a demokrata olvasóknak is feltűnt, mennyire ellenséges Trumppal az újság. A lap egy cikkben több olvasói üzenetet is idézett a témában. De nem a New York Times az egyetlen amerikai sajtóorgánum, amely ilyen hevesen támadja Trumpot.

Az amerikai sajtó egy részének Trump-ellenessége nem új keletű. Kiderült, hogy a New York Times nem objektíven, a valósághoz hűen közvetíti a híreket, hanem egy bizonyos politikai kör szájíze szerint.

„Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a New York Times lapot, amely évek óta baloldali elfogultságú újság, most éppen baloldalról támadják, pusztán azért, mert egyszer nem Trump-ellenes narratívával hozott volna le egy hírt” – mondta Berzi Gergely.

A 2016-os elnökválasztás és a jelenlegi népszerűségi mutatók szerint az amerikaiaknak több mint a fele, a vidéken élők, a kétkezi munkások Trumpot támogatják.

Kérdés, hogy megengedheti-e magának a New York Times, amely egy 2016-os felmérés szerint, példányszámát tekintve az Egyesült Államok harmadik legnagyobb napilapja, hogy figyelmen kívül hagyja az amerikaiak véleményét.

