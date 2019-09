Változékony idő várható a jövő héten

2019. szeptember 8. 17:03

Változékony idő várható a jövő héten. Ködre, esőre, napsütésre is készülni kell, lehűlés viszont nem várható, néhol még 28 fokos meleg is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn többfelé kell esőre, záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás is lehet. Délután nyugat felől határozott felhőzet-csökkenés veszi kezdetét, ezzel együtt a csapadék súlypontja is a keleti országrészre helyeződik át. Ott csak estefelé csökken a felhőzet, és áll el az eső. A szél időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 13-20, a legmagasabb hőmérséklet általában 17-25 fok között valószínű, de a keleti határvidéken 26-29 fok is lehet.

Kedden a hajnali ködfoltok feloszlását követően országszerte napos idő várható csapadék nélkül. A minimumhőmérséklet 7-14, a maximumhőmérséklet 21-26 fok között alakul.

Szerdán a több-kevesebb napsütés mellett délután nyugaton helyenként eső, zápor előfordulhat. A leghidegebb órákban 5-15 fok lesz. Napközben keleten 25-30, nyugaton 22-25 fokig melegszik a levegő.

Csütörtökön kezdetben elszórtan még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd fokozatosan megszűnik a csapadék. A legalacsonyabb hőmérséklet 12-17, a legmagasabb hőmérséklet 23-28 fok között alakul.

Pénteken a reggeli ködfoltok feloszlását követően napos, csapadékmentes idő várható. A minimumhőmérséklet 9-16, a maximumhőmérséklet 24-28 fok között alakul.

Szombaton elszórtan előfordulhat kisebb eső, zápor. Helyenként megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban 10-16 fok lesz. Napközben 21-26 fokig melegszik a levegő.

Vasárnap lassanként mindenütt megszűnik a csapadék. A szél viszont gyakran lesz erős, néhol viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet 15-20 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.

MTI