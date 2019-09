Lopott jachttal jutottak át a migránsok Görögországba

2019. szeptember 8. 22:15

Évek óta nem látott migrációs hullám indult el Törökországból. Csak augusztusban nyolcezren jutottak át Görögországba, szeptemberben pedig ennél is többen lehetnek. A helyzetet feszülten figyelik a vezetők is, a török elnök azzal fenyeget, hogy megnyitja a határokat, ha nem kap pénzt az uniótól. Közben nagyüzem van az embercsempészeknél is, a bevándorlók pedig egyre furfangosabb módszerekkel jutnak át Európába – közölte az M1 Híradója.

Évek óta nem látott iramban kötnek ki a migránsok csónakjai a görög szigeteken. Egy nap leforgása alatt ismét több mint ötszáz bevándorló ért partot, de az elmúlt időszakban volt ennél több érkező is. Csütörtökön ugyanis mintegy nyolcszázan kötöttek ki Leszboszon. Ilyenre négy éve, vagyis az Európai Unió és a Törökország közötti menekültügyi megállapodás életbe lépése óta nem volt példa.

Az, hogy növekszik a nyomás, a számokon is látszik. Júniusban négyezer, júliusban már ötezer, augusztusban pedig ennél is többen, mintegy nyolcezer bevándorló érkezett az Égei-tengeren keresztül a görög szigetekre.

Idén szeptemberig 30 százalékkal többen jöttek, mint tavaly ugyanebben az időszakban. És a lehűlő időjárás sem hozott változást. Csak az elmúlt egy hétben eddig két és félezer migráns érkezett Görögországba, miközben ennél jóval többen indulnak el, csak őket a török hatóságok még visszatartották.

Az embercsepészet is virágzik. A bűnözők pedig egyre ötletesebb megoldásokat találnak ki. Néhány napja a migránsok egy csoportja egy lopott jachttal jutott át görög területre. Az M1 helyszíni tudósítója szerint a hajó az ismert török focicsapat, a Besiktas elnökének jachtja volt.

Törökország elnöke nemrég azzal fenyegetőzött, ha nem kap megfelelő nemzetközi segítséget ahhoz, hogy egymillió szíriai állampolgárt visszatelepítsen Szíriába, akkor megnyitja az utat a migránsok előtt Európa felé.

Görögország reakciójára nem kellett sokáig várni. Kyriakos Mitsotakis elnök vasárnap azt mondta, Törökország nem zsarolhatja Európát, hiszen Brüsszel sok pénzt, eddig mintegy hatmilliárd eurót adott az országnak az elmúlt években. A 2016-os EU-török megállapodás pedig kölcsönösen előnyös mindenkinek.

Görögországban három éve nem volt olyan rossz a helyzet, mint amilyen most. A befogadótáborok tele vannak, így az újonnan érkezőket nem tudják hol elhelyezni, van olyan sziget, ahol az utcákon alszanak az emberek a tengeri átkelés után.

A görög hatóságok hétfőn menedékkérők százait szállították el egy Leszbosz szigeti táborból, a Mória befogadóközpontból, ahol négyszer annyian gyűltek össze, mint amennyien elférnének. Az embereket Észak-Görögországba szállították át, és bár ezzel délen néhány napra enyhült valamelyest a zsúfoltság, a Balkánon csak romlott a helyzet.

Bosznia-Hercegovinában idén már 21 ezernél is több határsértőt regisztráltak. Többségüknek valószínűleg már sikerült továbbhaladni nyugat felé, de az országba folyamatosan érkezik Görögország felől az utánpótlás.

hirado.hu - M1