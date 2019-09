Babos 20 helyet javított

2019. szeptember 9. 10:40

Babos Tímea húsz helyet javítva két héttel ezelőtti pozícióján a 92. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján. A legjobb magyar női játékos a selejtezőből indulva a második fordulóig jutott a vasárnap zárult US Openen, ennek köszönheti az előrelépést. Rajta kívül még egy magyar található a legjobb 200-ban, Bondár Anna a 179. Az év utolsó Grand Slam-tornája alaposan átrendezte az élcsoportot. Az eddig vezető Oszaka Naomi - miután címvédőként már a nyolcaddöntőben kiesett New Yorkban - visszacsúszott a negyedik helyre, az éllovas pedig ismét a Roland Garros idei bajnoka, az ausztrál Ashleigh Barty.

A top 15-ben a legnagyobb ugrást az amerikai nyílt bajnokság meglepetés-győztese, a 19 éves kanadai Bianca Andreescu produkálta, aki két hét alatt a 15.-ről az ötödik helyre került. A férfiaknál Fucsovics Márton egy helyet rontva a 65. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, a friss US Open-győztes Rafael Nadal pedig jelentősen megközelítette az élen álló Novak Djokovicot. A szerb játékos címvédőként indult New Yorkban, de vállsérülése miatt fel kellett adnia a nyolcaddöntőjét, így nagyon sok pontot veszített.

Ezzel szemben Nadal közel 1300 pontot gyűjtött a sikerével, s a két játékos közötti különbség a két héttel ezelőtti 3740-ről 640 pontra olvadt. Mögöttük továbbra is a svájci Roger Federer a harmadik, míg a US Open döntőjében vesztes orosz Danyiil Medvegyev az ötödik helyről feljött a negyedikre. Az olasz Matteo Berrettini 24. kiemeltként elődöntőt játszott New Yorkban, jutalmul pedig 12 helyet javítva jelenleg a 13. Fucsovicson kívül egy magyar található még az első 200-ban, Balázs Attila a 136. helyen áll.

MTI