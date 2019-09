Fidesz: A rezsicsökkentés eredményét máig őrizzük

2019. szeptember 9. 16:24

Az EU-ban a magyar emberek fizetik az egyik legalacsonyabb földgázárat. A nyugdíjasokat most rezsiutalvánnyal is segítjük. Ha Gyurcsányékon és a többi ellenzékin múlott volna, akkor mindez nem lenne, ugyanis ők végig támadták a rezsicsökkentést, ha tehetnék el is törölnék azt, kormányzásuk alatt is háromszorosára emelték a gáz árát – olvasható a Fidesz közleményében.

MTI