Itt a tél, már havazik a szomszédban

2019. szeptember 9. 17:29

Az első havazás is megérkezett a héten az Alpok hegyeibe, a napokban akár a 30 centit is meghaladhatja a hómennyiség. A legmagasabb osztrák Alpok csúcsain akár 75 cm-es hóvastagság is összegyűlhet a napokban. A svájci, olasz és francia hegyekben, 2200 méter felett a 30 cm-t érheti el a friss hómennyiség. A havazás vasárnap kezdődött az Alpok nyugati és északnyugati részén, eleinte körülbelül 2500 méter felett esett hó, majd a 2000 méternél magasabb hegyek is elkezdtek kifehéredni. Ekkorra a hegység északi és középső tájait is elérte a csapadékzóna. A hóhatár ezzel egy időben az Alpok nyugati és északnyugati tájain 1600-1800 m közé csökkent.

InfoStart