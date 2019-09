Építészeti különlegesség kapta idén az Év regionális fürdője díjat

2019. szeptember 10. 09:53

Immár 5. alkalommal szervezik meg a három kategóriában meghirdetett az Év fürdője közönségszavazást. A felmérés fő célja a figyelem ráirányítása Magyarország fürdőire – mondta Sánta Tibor főszervező.

A Harkányi gyógyfürdő felújított strandépületének részlete (Fotó: MTI/Sóki Tamás)

Magyarországon csaknem 200 fürdő található, melyek eltérő adottságúak, vannak többmedencés országosan, nemzetközileg elismert fürdőhelyek, de számos olyannal is találkozunk, mely az adott régióban örvendenek nagy népszerűségnek. Ezért is három kategóriában – az Év fürdője, az Év regionális fürdője és a Helyiek kedvenc fürdője – hirdetik meg a közönségszavazást – mondta Sánta Tibor főszervező a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Az eredmények összesítésekor arra figyeltek fel a szervezők, hogy azok a strandok végeznek előkelő helyen a közönségszavazáson, amelyek a családokat tekintik célközönségüknek.

Az idén az Év fürdője díjat nagy visszatérőként a Harkányi gyógyfürdő kapta. A komplexum a 1980-as években Magyarország egyik legjelentősebb fürdőhelye volt. Mégis sokáig kimaradt a fürdőfelújítási lázból, és csupán pár éve kezdték rendbe tenni a fürdő külső és belső környezetét. 2016-ban létesítették a fürdő csúszdaparkját, idén egy teljes wellnessrészleget is átadtak, illetve mára a gyerekeknek külön kialakítottak egy játszórészt. Azt is fontos tudni, hogy a fürdő gyógyvize széles skálán alkalmazható, hiszen a bőrbetegségeken át a mozgásszervi panaszok gyógyítására is kiváló – tudtuk meg a szavazás főszervezőjétől.

Az Év regionális fürdője díjat idén egy építészeti különlegesség, a Makovecz Imre által tervezett, makói Hagymatikum kapta. A helyiek kedvenc fürdője idén a miskolctapolcai strandfürdő lett. Sánta Tibor felhívta a figyelmet, hogy az idei nyertes strand nem keverendő össze a miskolctapolcai barlangfürdővel.

hirado.hu - Kossuth Rádió