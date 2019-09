Az amerikai kémnek nevezett Szmolenkovot rég elbocsátották az elnöki hivatalból

2019. szeptember 10. 13:52

A sajtóban amerikai kémként emlegetett Oleg Szmolenkov valóban az orosz elnöki hivatalban dolgozott korábban, de belső utasításra már évekkel ezelőtt elbocsátották onnan - jelentette ki kedden Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Peszkov közlése szerint Szmolenkov nem tartozott a magasabb szintű, úgynevezett döntéshozó kategóriájú tisztségviselők közé. Munkaköréhez nem tartozott az elnökkel való közvetlen kapcsolattartás vagy az elnök részvételével tartott tanácskozásokon való megjelenés.

"Ez minden, amit el tudok mondani, más értesülésem nincsen. Ami pedig az amerikai tömegtájékoztatási eszközök azon spekulációját illeti, hogy ki kit utaztatott ki sürgősen, ki kit mentett, mint önök is tudják, a pulp fiction, a ponyvaregény kategóriájába tartozik.

Mint mondta, az üggyel kapcsolatban a Kremlnek nincsenek az orosz kémelhárításhoz intézendő kérdései.

"Az orosz kémelhárítás munkájával kapcsolatban minden rendben van" - hangoztatta a szóvivő, aki egyúttal azt állította, nem tudja, hogy "ügynök" volt-e Szmolenkov vagy sem.

Peszkov azokra az amerikai sajtójelentésekre reagált, amelyek szerint az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) 2017-ben kimenekített Oroszországból egy rendkívül fontos informátort, aki egyebek között arról szolgáltatott értesüléseket, hogy a 2016-os amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozást személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök rendelte el.

A Kommeszant című orosz lap nevezte meg Oleg Szmolenkovként, az orosz elnöki hivatal volt munkatársaként azt az informátort, akit a CIA az amerikai sajtóértesülések szerint kiszöktetett Oroszországból. Szmolenkov a lap szerint azután tűnt el feleségével és három gyermekével, hogy 2017 júniusában Montenegróba utazott nyaralni. A család az újság szerint jelenleg a Virginia állambeli Staffordban, az amerikai szövetségi fővárostól mintegy 70 kilométerre délnyugatra él.

A Daily Storm orosz hírportál 2017-ben azt írta, hogy Szmolenkov titkárként dolgozott a washingtoni orosz nagykövetségen, amikor azt még a mára Vlagyimir Putyin elnök külpolitikai tanácsadójává avanzsált Jurij Usakov irányította. A diplomata később átkerült a kormányapparátusba, és 2010-ben az akkori államfő, Dmitrij Medvegyev harmadosztályú államtanácsossá nevezte ki.

Tevékenységéről a Kommerszant hivatali körökből egymásnak némileg ellentmondó értesülésekhez jutott. Az egyik verzió szerint Szmolenkov továbbra is élvezte Usakov bizalmát és együttműködött vele. A másik szerint viszont aligha tudhatta értesülésekkel ellátni az amerikaiakat, mert beszerzéssel, utazásszervezéssel és a felső vezetés magánutasításainak végrehajtásával foglalkozott.

Az orosz elnöki hivatal titkárságának szóvivője, Jelena Krilova az Interfax hírügynökségnek kedden kijelentette, hogy a hivatalnak nincs Oleg Szmolenkov nevű munkatársa.

A The New York Times online változata hétfőn meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt írta: az informátort évtizedekkel ezelőtt szervezték be Moszkvában. Az orosz kormányzat középvezetője volt, és miután gyorsan haladt előre a ranglétrán, befolyásos pozícióra tett szert, ezért hozzáfért a Kreml titkosított dokumentumaihoz is.

A lap szerint az illető az amerikai hírszerzés legértékesebb forrása volt. Amikor azonban 2016-ban az amerikai hírszerzők szembesültek az orosz beavatkozási kísérletek komolyságával, úgy gondolták, hogy az ügynök biztonsága veszélybe került, ezért megpróbálták kimenekíteni Oroszországból. Ő ezt elsőre még, családi okokra hivatkozva, visszautasította.

Az újság úgy tudja: a CIA akkori igazgatója, John Brennan az elnökválasztás utáni hatalomátadás időszakában nem tájékoztatta Donald Trumpot az ügyről.

MTI