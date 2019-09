Több mint hétszáz helyre riasztották a tűzoltókat Csongrádban

2019. szeptember 10. 17:59

A hétfő délutáni vihar miatt több mint hétszáz helyre riasztották a tűzoltókat Csongrád megyében – tájékoztatta a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Szinte a megye minden pontjáról érkeztek bejelentések, kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak komoly fennakadásokat a városokban és a külterületeken. A legnagyobb károkat Szegeden okozta a több mint száz kilométeres sebességű szél. A város minden pontján kidőlt fákat, úttestre hasadt faágakat lehetett látni, ami fennakadásokat okozott a forgalomban is. A kidőlt fák a villanyvezetékeket is leszakították, a megye több pontján volt áramkimaradás.

A villám belecsapott a Szegedi Egyetem jogi karának tetőszerkezetébe is, aminek egy jelentős része beszakadt. A környéken több ház is súlyosan megrongálódott. A katasztrófavédelem hétfő este óta folyamatosan a károk helyreállításán dolgozik. A szegedi Nemzeti Színház tetejét is letépte az óránkénti 112 kilométeres erősségű szél. Az épület beázott, a színpadot víz öntötte el. A kár óriási. Az intézmény igazgatója arra törekszik, hogy a nehézségek ellenére se maradjon el előadás a teátrumban.

Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megye tűzoltói kedd délután óta folyamatosan a viharkárok felszámolásán dolgoznak. A helyreállítás előreláthatólag szerdára is áthúzódik.

A viharban három ember is megsérült Szegeden, a Széchenyi téren. Egy platánfa rádőlt néhány fiatalra, súlyos sérüléssel szállították őket kórházba. A katasztrófavédőket hétfőn több mint 700 helyszínre riasztották a vihar okozta károk miatt Csongrád megyében.

A szegedi önkormányzat közleménye szerint kedd reggelre helyreállt a város működése. Összefogással, éjszakába nyúlóan dolgoztak együtt a szegedi önkormányzat cégei a hétfői viharkárok elhárításán. Az önkormányzat a költségvetéséből a közintézmények és a tömegközlekedés helyreállítására azonnal 200 millió forintot csoportosított át. A tömegközlekedés már hétfőn este helyreállt, kedd reggelre járhatóvá váltak a városi közutak, elhárították a balesetveszélyt a közterületeken.

A hibák 98 százalékát kijavították az NKM áramhálózatán

Csaknem negyvenezer ügyfélnél okozott átmenetileg áramszünetet a Dél-Alföldön végigvonuló hétfő délutáni vihar, kedd délre a hibák 98 százalékát kijavították a Nemzeti Közművek (NKM) áramhálózatán – tájékoztatta az energetikai cég az MTI-t.

A közlemény szerint szinte mindenütt sikerült helyreállítani a középfeszültségű hálózaton keletkezett hibákat, már csak alig ötszáz ügyfélnél nincs áram.

A munkálatok folytatódnak, száznál több szerelővel, mivel a javarészt helyreállított középfeszültségű hibák mellett nagyon sok a kisfeszültségű hálózaton keletkezett probléma is.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a kidőlt fák sok helyen leszakították a hálózatot, a vezetékek megközelítése élet- és balesetveszélyes.

(fotók: Kovács Ferenc)

hirado.hu - M1 - MTI