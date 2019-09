Diplomáciai botrány kíséri Joshua Wong útját

2019. szeptember 12. 10:40

Berlinben bukkant fel a héten Jo­shua Wong, a hongkongi tüntetések egyik vezetője. A Pekinggel szemben ellenséges, kemény fellépést szorgalmazó aktivista Heiko Maas külügyminiszterrel is találkozott, amire a kínai külügyminiszté­rium idegesen reagált.

Hiába próbálja tartani magát a német kormány, újra és újra beszippantja a hongkongi események örvénylése. Még a múlt héten látogatott el Pekingbe Angela Merkel kancellár, ahol az ilyenkor megszokott, eurómilliárdos üzletek mellett ezúttal a függetlenségéért küzdő, autonóm város ügyével is foglalkoznia kellett. A német sajtó és a hongkongi tüntetők nyomása ellenére is csak egy mérsékelt megjegyzést engedett meg magának a kancellár, de ezzel az ügy nem került le a berlini politika napirendjéről.

Napokkal a pekingi vizit után Berlinben felbukkant a tüntetők egyik vezéralakja, Joshua Wong. A 2014-es tüntetésekből kinőtt, Peking-ellenes Demosisto párt alapítója a Bild napilap meghívására érkezett a német fővárosba, ahol az ország szerepét hangsúlyozta a demokráciák védelmében. – Egy új hidegháborút vívunk, amiben Hongkong az új Berlin – mondta a német kormány épülete, a Reichstag mellett Wong. A 22 éves fiatal találkozót kezdeményezett Merkel kancellárral is, erre azonban nem került sor. A Bild rendezvényén viszont találkozhatott Heiko Maas német külügyminiszterrel, s bár semmi konkrétumot nem tudni a találkozóról, az esetre Peking idegesen reagált. – Kína végtelenül elégedetlen, és határozottan rossz néven veszi, hogy Németország engedélyezte Wong beutazását, továbbá hogy találkozhatott a német külügyek irányítójával – mondta sajtótájékoztatóján a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Hozzátette, hogy az ügyben hivatalosan tiltakoztak Berlinnél, a pekingi német nagykövetet is berendelték. A diplomáciai csörte borítékolható volt, Wong ugyanis régóta a pekingi kormány ellenségének számít. Nem sokkal korábban lapunknak adott interjút, akkor például elismerte, hogy erőszakos eszközökre is szükség lehet céljaik elérésére. De beszélt arról is, hogy a nyugati országoknak érdeke és kötelessége beavatkozni a Hongkongban zajló eseményekbe.

