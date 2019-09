Juncker: Orbán magyar vezető, nem európai

Az Európai Bizottság távozó vezetője szerint a magyar kormányfő – akire egykor felnézett – nem győzte le őt.

A páneurópai hírcsatorna, az Euronews interjút készített az Európai Bizottság még hivatalban lévő vezetőjével, aki – a nyilvánosságra hozott részlet szerint – a következőket mondta: „Orbán ezt akarta, de nem győzött le. Bár nagy különbségek vannak a gondolkodásunkban, a személyes kapcsolatunk továbbra is jó. Emiatt időről időre viccelődni is tudunk. Felnéztem Orbán Viktorra a nyolcvanak évek végén, hiszen szembeszállt a szovjet megszállással. Egy hős volt Magyarországon. Mindig nagyon tiszteltem őt. De aztán egy útkereszteződésben ő másfelé fordult. Kevésbé európaivá vált, és agresszív lett a Bizottság irányába. Annak ellenére is, hogy a bizottság sokat tett Magyarországért, amit privát körben, magánbeszélgetéseken Orbán is elismer. De nyilvánosan nem.”

Majd egy kérdésre válaszul kifejti, mit ért az alatt, hogy Orbán magyar vezető: „Azt jelenti, hogy az ő első számú gondja az országa, nem pedig Európa. És ez hatalmas hiba. Ha csak a saját országunk érdekel bennünket, ahol feltüzeljük az érzelmeket anélkül, hogy figyelnénk a tágabb európai összefüggésekre, akkor nem vagyunk európai vezetők, vak nemzeti vezetők vagyunk.”