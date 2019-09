A hongkongi rendőrség betiltotta a vasárnapra meghirdetett tüntetéseket

2019. szeptember 12. 22:16

A hongkongi rendőrség csütörtökön betiltotta a Civil Human Rights Front nevű ellenzéki csoport által vasárnapra meghirdetett tüntetéseket.

A tüntetéssel a demokráciapárti aktivisták követeléseik teljesítésének szeretnének érvényt szerezni. Fő követeléseik: a rendőrségi akciók független kivizsgálása, a tüntetésekkel összefüggésben őrizetbe vettek szabadon engedése, a velük szemben felhozott „lázadás” vádjának ejtése és demokratikus választások megtartása.

Hongkongban az immár harmadik hónapja tartó tömegtüntetéseket egy törvénytervezet váltotta ki, amelynek értelmében bűnügyi eljárás esetén gyanúsítottakat adhattak volna ki Kínának. Bár Carrie Lam hongkongi kormányzó múlt szerdán bejelentette a törvénytervezet visszavonását, a tiltakozók szerint ez „túl későn” jött, és már „túl kevésnek” számít.

A rendőrség azzal indokolta a tervezett vasárnapi tüntetések betiltását, hogy – mint fogalmazott – a június óta meghirdetett tiltakozásokon „egyes tüntetők nemcsak erőszakos cselekményeket követtek el, gyújtogattak és utakat torlaszoltak el, hanem Molotov-koktélokat és mindenféle fegyvereket is használtak, hogy nagyarányú pusztítást vigyenek véghez a közjavakban”. Ezenkívül a rendőrség arra is hivatkozott, hogy a megmozdulás tervezett útvonala mentén olyan épületek is találhatók, amelyek „magas kockázatot” jelenthetnek, köztük egy nagysebességű vonatok által használt állomás vagy a rendőrkapitányság épülete.

A Civil Human Rights Front csütörtökön bejelentette, hogy keresetet adott be a tiltásra vonatkozó rendőrségi határozattal szemben, aminek ügyében még vasárnap előtt döntésnek kell születnie.

Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az „egy ország, két rendszer” elve alapján bizonyos demokratikus jogokat élvez.

Az elmúlt években azonban sok hongkongi aggodalommal figyeli, ahogyan Peking egyre jobban növeli befolyását a városban, egyúttal csorbítja lakóinak szabadságjogait.

MTI