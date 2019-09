Elkezdődött a szekszárdi gyermekgyilkosság ügyének tárgyalása

2019. szeptember 13. 11:30

Zárt előkészítő üléssel pénteken elkezdődött a hatéves unokahúgát megölő szekszárdi férfi ügyének tárgyalása a Szekszárdi Törvényszéken.

A bíróság erkölcsi okokkal és különleges bánásmódot igénylő személyek védelmével indokolta a zárt tárgyalás elrendelését.



A 19 éves vádlott március 8-án követte el a bűncselekményt: elhívta magával a kislányt a Séd-patak melletti töltéshez, ahol - szexuális indíttatásból - bántalmazni kezdte a védekezésre képtelen gyermeket. Térkővel többször fejen ütötte, majd a még lélegző kislányt a patakba húzta, és hazament. A gyermek halálát a fulladás következtében beállt agybénulás okozta, de a korábbi bántalmazás is halálhoz vezetett volna.



A vádirat szerint a vádlott személyiségzavarban szenved, de a gyilkosságot beszámítható állapotban követte el. Az ügyészség a letartóztatásban lévő férfi ellen aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat, és fegyházbüntetés kiszabását kezdeményezte.



Rubics László, a vádlott védője újságíróknak elmondta: a vádlott részben ismerte be a bűncselekmény elkövetését.



Kovács Ildikó, a Szekszárdi Törvényszék szóvivője közölte: a bíróság az eljárás további részleteiről nem adhat tájékoztatást, csak az ítéletet ismertetik majd.

MTI