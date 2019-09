Honvédelem: svéd páncéltörők a magyar katonák vállán

2019. szeptember 13. 11:46

Hazánkban először hajtottak végre éleslövészetet Carl Gustaf M4-es típusú páncéltörő löveggel szeptember 11-én, a csörlőházi lőtéren. A páncéltörő kézifegyverek terén, a honvédelmi és haderőfejlesztési program részeként beszerzett eszköz komoly képességfejlődést jelent.

„Képezd a kiképzőt” – ez a neve annak a két hetes felkészítésnek, amelynek keretében a páncéltörő löveget gyártó, svéd Saab cég alkalmazottai tantermi körülmények között, illetve terepen adták át tudásukat azoknak a katonáknak, akik majd a Carl Gustaf M4-es fegyver hazai kiképzői lesznek.

A tanfolyam első éleslövészeti napját meglátogató Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta: a honvédelmi és haderőfejlesztési program legfontosabb eleme, hogy katonáinkat olyan felszereléssel lássuk el, amely megfelel a 21. század kihívásainak.

„Miután összeállítottuk a fegyverre vonatkozó hadműveleti-harcászati-műszaki követelményeket, megkerestük, hogy melyik rendszer felel meg ezeknek legjobban. A Carl Gustaf M4 szinte a világ minden pontján, változatos terepviszonyok között bizonyította képességeit. A jelenleg rendszerben álló RPG 7-es gránátvetőket kiváltandó rendszeresítjük ezeket a fegyvereket, amelyek igen komoly képességnövekedést jelentenek” – fogalmazott az altábornagy.

Miközben a svéd oktatók elismeréssel irányították az éleslövészetet – mondván, a magyarok igen jó lövők –, lássuk dióhéjban, mivel is tud többet ez a fegyver, mint a fent említett RPG. Amellett, hogy az M4-es páncélátütő képessége körülbelül duplája a jelenleg rendszerben lévő RPG-nek, a hatótávolsága is nagyobb. Legnagyobb előnye azonban talán az, hogy több típusú gránát is használható hozzá (kifejezetten harckocsik, vagy lesállások, illetve különféle speciális védelmi rendszerek elleni változatok), és akár kisebb belső térből is indítható, ami helyiségharc során kifejezetten előnyös.

Horváth Gábor dandártábornok, MH Parancsnokság kiképzési csoportfőnöke is elégedett volt a látottakkal. „A fegyverrendszer kezelése sokkal összetettebb, mint a korábban rendszeresített hasonló fegyvereké. Több gránát és több irányzék is tartozik hozzá, érthető tehát a felkészülési folyamat komplexitása. A kiképzők hozzáállása nagyon pozitív, a felkészítés pedig nagyon logikus ritmust követ” – mondta a dandártábornok.

A leendő kiképzők mellett a felkészítésen részt vettek azok az oktatók is, akik majd katonai tanintézetekben fogják tanítani a 84 milliméteres Carl Gustaf M4 rendeltetésszerű használatát.

Kálmánfi Gábor

Képek: Ruzsa István

honvedelem.hu