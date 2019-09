A szétválasztott sziámi ikrek egyike rekonstrukciós műtéten esett át

2019. szeptember 13. 11:55

A dakkai kórházban szétválasztott sziámi ikrek egyike rekonstrukciós műtéten esett át, másikuk súlyos szövődmény után lábadozik - közölte a Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány pénteken az MTI-vel.

Mint írták, az alapítvány csapatának vezető orvosai - Pataki Gergely, Csókay András és Csapody Marcell - szeptember 9-én visszautaztak Dakkába, hogy felmérjék az augusztus elején szétválasztott bangladesi ikrek állapotát és megkezdjék a műtétsorozat negyedik szakaszának, a rehabilitáció és a koponyarekonstrukció tervezését, illetve kivitelezését.



Ez utóbbit Rabián - aki már öt nap után magához tért, s azóta fejlődik, beszél és játszik, így már elhagyhatta az intenzív osztályt - el is végezték; a gyermek ötórás plasztikai sebészeti beavatkozáson, koponyarekonstrukciós műtéten és hegplasztikán van túl. Az orvosok Pataki Gergely vezetésével szeptember 11-én végezték el a beavatkozást a kislányon.



Közölték azt is, hogy Rukiánál a szétválasztó műtét utáni 33. napon súlyos agyi bevérzés lépett fel, aminek következtében az addig folyamatosan javuló állapotú, a tudathatárt elérő gyerek állapota jelentősen romlott, azonban végtagjait mozgatja, szemét kinyitja. Nála a felépülés várható mértékéről felelős nyilatkozat most még nem tehető - írta az alapítvány.



MTI