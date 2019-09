Szijjártó: a gazdaságpolitikai eredmények tették vonzóvá Magyarországot

2019. szeptember 13. 15:30

Az elmúlt évek gazdaságpolitikai eredményei, az alacsony adók és a munkára rakodó adóterhek fokozatos csökkentése tették vonzóvá Magyarországot és Dorog térségét - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a francia GMD járműalkatrészeket gyártó alumíniumöntödéjének felavatásán a Dorogi Ipari Parkban.

Az új üzem, a legkorszerűbb technikákat alkalmazva, 240 munkahelyet teremt.



A miniszter az átadás előtt közölte, a beruházás értéke 20 milliárd forint, melyhez a kormány 2,9 milliárd vissza nem térítendő támogatást nyújtott.



Szijjártó Péter kiemelte, a beruházásért jelentős volt a verseny, mivel a GMD-csoport leányvállalataival a világ 14 országában van jelen.



A miniszter ismertette, hogy a 2018-as adatok alapján a francia cégek a 4. legnagyobb beruházók Magyarországon, az ország 8. legjelentősebb kereskedelmi partnerei.



Hatszáz francia tulajdonú vállalat 38 ezer embernek ad munkát.



Szijjártó Péter elmondta, az autóipar Magyarországon 2010 és 2018 között két és félszeresére növelte termelési értékét, amely tavaly 6 százalékkal bővült és 2018-ban elérte a 8500 milliárd forint. Az ágazat exporthányada 90 százalék feletti, az itt előállított autóipari termékek a világpiacokon is versenyképesek.



Völner Pál, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte: a cég Dorogra költözésében a szakképzett munkaerő mellett nagy szerepet játszott az állami támogatás. Az M1-es autópálya és a Dorogi Ipari Park között kiépülő összeköttetés hozzájárul majd a gazdasági élet további fejlődéséhez.



Alain Martineau, a GMD-csoport elnöke és tulajdonosa elmondta, az üzem a cégcsoport öntödei üzletágának összes egysége közül a legnagyobb, egyidejűleg Európa legmodernebb és leghatékonyabb, magas szinten robotizált üzeme.



A cég vezetője szólt arról is, hogy hamarosan megkezdik a tervezett fejlesztés második ütemét. A vállalat korábban arról tájékoztatta a dorogi képviselő-testületet, hogy a 20 ezer négyzetméteres termelő területet később megduplázzák és további 250 munkatárs felvételét tervezik.



Az elnök elmondta a GMD jelentős megrendelést kapott a PSA-csoporttól, ez tette lehetővé a dorogi fejlesztést. A GMD Bonyhádon is jelen van.



A beruházást végrehajtó GMD Cast Hungary 2017-ben alakult Magyarországon, majd a Dorogi Ipari Parkban található, korábbi a japán Sanyo és Panasonic által használt üzemcsarnok megvásárlásával indította el a projektet.



A GMD csoport fém- és műanyagipari termékeket gyárt főképp a járműipar és más ágazatoknak. Sajtolással, fröccsöntéssel, hőformázással, alumínium-olvasztással, valamint fémöntéssel foglalkoznak, tömítéseket készítenek.



A gyártás mellett autó-, illetve gépészeti alkatrészek tervezése és fejlesztése is a portfólió része. A francia vállalatcsoport globálisan jelenleg mintegy 5500 főt foglalkoztat, forgalma 2019-ben várhatóan meghaladja az egymilliárd eurót.



MTI