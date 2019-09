Orosch János nagyszombati érsek elmélkedése Kismaroson

2019. szeptember 13. 16:37

Orosch János érsek vezetett lelkigyakorlatot a Mária Rádió munkatársainak. Elmélkedésében megköszönte a munkatársaknak és az önkénteseknek a munkáját, mellyel segítik az evangelizációt határon innen és túl. Kiemelte, hogy fontosak az olyan média szereplők, mint a Mária Rádió, mely értéket közvetít és elősegítik a magyar-szlovák összetartozást is.

Kép: Mária Rádió

Az érsek elmélkedését aköré építette, hogy hivatásunkban hogyan tudunk megújulni. Ehhez fontos tudnunk, hogy miként is látjuk mi önmagunkat. Elmondta, hogy emberek vagyunk, minden hibánkkal együtt, így nem szabad belefeledkeznünk a külsőségekbe, nem szabad, hogy egy munkahelyi magas pozíció, vagy akár egy díszesebb öltözék elterelje arról a figyelmünket, hogy mi magunk is esendőek vagyunk. Úgy véli, hogy a mai generációk kezdenek megfeledkezni arról a szeretetről, melyet az emberek régebben alapvetően adtak egymásnak. Megfeledkezünk gondoskodni az idősekről, törődni, beszélgetni velük.

Orosch János emellett elmondta, hogy nem csak embernek, de bűnösnek is el kell fogadnunk magunkat és kiemelte a gyónás fontosságát is. Elmesélte, hogy fiatalkorában milyen nehéz is volt számára elmenni a szentgyónásra, azonban miután átélte a bűnbocsánat élményét, ugrált örömében. Kiemelte, hogy figyeljünk oda egymásra, a szentgyónásokra és mindig tökéletesítsük magunkat annak érdekében, hogy igazán Krisztus követői lehessünk.

