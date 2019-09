Bukarest - Kilenc ALDE-s államtitkárt menesztett Dancila a kormányból

2019. szeptember 13. 17:12

Viorica Dancila miniszterelnök összesen kilenc államtitkárt menesztett, akik a kormánykoalícióból kilépett Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) tagjai - derült ki a pénteki a román közlönyből.

szabadsag.ro

A rendelet szerint a kilenc államtitkár többsége maga kérte felmentését, miután az ALDE megtiltotta tagjainak, hogy a kormányban további szerepet vállaljanak, ellenkező esetben kilátásba helyezték a pártból való kizárásukat. A Calin Popescu Tariceanu vezette ALDE augusztus végén jelentette be, hogy kilép a kormányból, miután a Tariceanu által megfogalmazott több követelést, egyebek mellett a kormány átalakítását és a kormányprogram felülvizsgálatát nem volt hajlandó végrehajtani a kormányfő.



Jelenleg a Szociáldemokrata Párt (PSD) kormányoz egyedül, és a felek között vita alakult ki, hogy a kormány politikai összetétele megváltozott-e vagy sem az ALDE döntése után. Dancila ugyanis meggyőzte Teodor Melescanu volt ALDE-s külügyminisztert, hogy fogadja el a szenátus elnöki tisztségét, a felsőházi szociáldemokrata többség meg is választotta a posztra, amit addig Tariceanu töltött be. Ezt követően a héten a Tariceanu pártjából három másik törvényhozót is miniszteri posztra javasolt Dancila, akiknek a kinevezését az államelnök megtagadta. Klaus Iohannis szerint ugyanis nem fér kétség, hogy a kormány politikai összetétele megváltozott, mivel szerinte az ALDE egyértelműen kilépett a kormányból, ezért Dancilának a parlament jóváhagyását kell kérnie ahhoz, hogy a kabinet folytathassa tevékenységét.



A román média tudósításai szerint Tariceanu egy pénteki informális találkozó keretében megpróbálja megőrizni pártja egységét, hiszen több megyei szervezet is bírálta Tariceanu döntését, aki nem csak a kormányból való kilépést támogatta, hanem az államelnök-jelöltségről is lemondott, így az ALDE a független Mircea Diaconu európai parlamenti képviselőt támogatja a novemberi elnökválasztáson.



A szenátus elnöki tisztségét elfoglaló Melescanu, valamint a miniszteri posztra javasolt egyik ALDE-s törvényhozó kijelentették, hogy meg fogják támadni a bíróságon a pártból való kizárásukat. A Tariceanu stratégiáját bíráló ALDE-sok szerint a párt mielőbb kongresszust kell tartson, hogy elhatározzák, milyen úton haladnak tovább. Melescanu szerint az ALDE-nak azért kell folytatnia a kormányzást, mert 2016-ban a PSD-vel együtt nyerték meg a parlamenti választást, és ígéreteket tettek választóiknak a kormányprogramnak megfelelően, szerinte ezért most semmit nem kell felülvizsgálni 2020-ig, a következő határidős parlamenti választásig.



Az ALDE a májusi EP-választáson nem érte el az 5 százalékos bejutási küszöböt.