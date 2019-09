Elültették a fővárosi fatelepítési program tízezredik fáját

2019. szeptember 13. 17:29

Elültették a mintegy három éve indult fővárosi fatelepítési program tízezredik és az országfásítási program első fáját pénteken a Margitszigeten. A fákat jelképesen Tarlós István főpolgármester és Nagy István agrárminiszter ültette el.

Tarlós István főpolgármester (b) és Nagy István agrárminiszter elülteti a tízezredik fát a Margitszigeten a fővárosi fatelepítési program keretében 2019. szeptember 13-án.

MTI/Illyés Tibor

Tarlós István elmondta, 2016. október 27-én a Városligeti fasorban indult el a "10 000 új fát Budapestre!" nagyszabású faültetési program. Az általa meghirdetett programmal a városlakók és a jövő generációja számára fontos klímastratégiai és egyben városi zöldinfrastruktúra-kérdést kívántak megoldani - jelentette ki, hozzátéve, célul tűzték ki, hogy mintegy három év alatt pótolni fogják a több évtized alatt kialakult hiányokat a fasorokban, megújítva a főváros kiemelt zöldterületeinek fáit.

A főpolgármester kiemelte: a zöldfelület-intenzitás növelése, a főváros élhetőségének javítása több szempontból is alapvető célja és egyben eszköze is a 2010 óta regnáló városvezetésnek. A fővárosi klímastratégiában foglaltak szerint elkötelezettek abban is, hogy a zöldmezős beruházások helyett a fejlesztéseket át kell terelni a barnamezős, illetve rozsdamezős területekre mint célterületekre egy átfogó zöldfelületi rendszerterv alapján - tette hozzá.

Tarlós István elmondta, a már mintegy 6 ezer hektár - főleg a budai részen található - erdősült területen kívül további 2700 hektár be nem telepített, erdőnek kijelölt terület található, többnyire a pesti külső kerületekben. A főváros vezetése vállalta, hogy Budapesten 2030-ig a 300 hektár új, illetve újabb, nagy zöldfelületi intenzitású rekreációs területet hoz létre, ami az erdőterületekben számolva további 5 százalékos növekedést jelent majd.

Közölte, a program során legnagyobb számban juharokat, gömbakácokat, kőrisek és hársakat ültettek. A legtöbb fát a X., a XIV. és a XVIII. kerületben telepítették.

A főváros, a saját költségén, a Főkert hivatalos kimutatása szerint több fát ültetett el Zuglóban, mint "a magát zöldnek nevező zuglói polgármester a saját kerületében" - jegyezte meg Tarlós István, hozzátéve azt is, hogy Karácsony Gergely, aki az ellenzék főpolgármester-jelöltje, a Pillangó Parkban kivágatott körülbelül száz fát.

Elmondta, a faültetési program első üteme, a tervezett és vállalt határidőre, a tízezredik fa elültetésével lezárult, de még hosszú évek további gondos, tervezett és folyamatos fenntartói munkájára van szükség a fák megmaradása és fejlődése érdekében.

A kiemelt figyelemmel elvégzett munkának köszönhetően a Főkert által elültetett fák mintegy 96 százalékos eredést mutatnak, ami felülmúlja a szakmai elvárásokat - közölte.

Nagy István a kormány fásítási programjáról elmondta, a cél olyan ösztönző támogatási és jogi környezet kialakítása, ami önkormányzatok, magánszemélyek, állami szereplők együttműködésével növelni tudja az ország fával borított területeinek nagyságát.

A jelképes faültetéssel szeretnék ráirányítani a közvélemény figyelmét az országban zajló erdősítésre, amellyel párhuzamosan "jelentős energiát fordítunk a meglévő erdők minőségi fenntartására is" - tette hozzá.

Közölte, a program több tízezer hektárt érint: a magántulajdonban lévő gyenge minőségű mezőgazdasági területek mellett, a barnamezős területek - köztük az elhagyott ipartelepek, a honvédelmi célra már feleslegessé vált gyakorlóterületek, valamint a kármentesítésben érintett területek - újrahasznosításában is szerepet kapnak a fásítások.

Az ipari célú faültetvények létrehozása, a településeket összekötő fasorok ültetése is része a Magyarország egészére kiterjedő fásítási programnak - mondta Nagy István.

Emlékeztetett arra is, hogy a Vidékfejlesztési Programban jelentősen megemelték az erdősítések támogatási összegét, amire az települések is pályázhatnak.

Nagy István hangsúlyozta: "a kormány számára fontos, hogy országszerte minőségi erdőket tartsunk fönn, hogy az egész országban tiszta levegőjű és élhető környezetet biztosítsunk minden magyar ember számára".

Közölte, az eddigi időszakban 42 millió fát ültettek, és elkezdenek egy 25 ezer hektár érintő erdőtelepítést.

Az eseményen vita alakult ki Tordai Bence országgyűlési képviselő, a Párbeszéd szóvivője és Tarlós István között. Az ellenzéki politikus egy ideig akadályozta, hogy a főpolgármester elkezdje a beszédét, azt tudakolva Tarlós Istvántól, hogy elvállalja-e a vitát Karácsony Gergellyel.

Tarlós Istvánt kérdezték újságírók is, hogy akar-e nyilvános főpolgármesteri-jelölti vitát Karácsony Gergellyel. Elmondta, hogy akkor elképzelhető vita, ha teljesülnek a már korábban általa megjelölt feltételek. Ugyanakkor felhívta a figyelmet a kétszereplősre tervezett vita kapcsán arra, hogy Karácsony Gergelyen kívül több főpolgármester-jelölt is van. Karácsony Gergely kiemeli magát közülük, nem áll szóba velük, és "a demokratikusnak mondott ellenzék" most azt akarja mondani, hogy "senkinek tekinti ezeket az embereket" - mondta.

A főpolgármestert kérdezték a Miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergely által a kormány és a főváros közötti megállapodásról mondottakról is. Tarlós István kijelentette: az 1000 milliárdos fejlesztéseket a főváros megkapja. "Nem a pénzről volt szó, hanem arról, hogy kiről feltételezik, hogy képes lemenedzselni ezeket a fejlesztéseket, és kiről nem" - fogalmazott Tarlós István, hozzátéve: Gulyás Gergely nem azt mondta, hogy Budapest elveszíti ezeket a fejlesztéseket, csak arra utalt, hogy nem mindegy, ki bonyolítja le. Lebonyolíthatja éppen az állam is és a főváros is. Erre mondta Gulyás Gergely, hogy ez nekik nem mindegy - jelezte Tarlós István.

MTI