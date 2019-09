Elutasította a honkongi tőzsde vételi ajánlatát a Londoni Értéktőzsde

2019. szeptember 13. 20:04

Visszautasította pénteken a Londoni Értéktőzsde (LSE) igazgatósága a hongkongi tőzsdét üzemeltető cég vételi ajánlatát.

A Londoni Értéktőzsde - wikipedia.org

A Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) a héten az LSE vezetése és a piac számára is váratlanul részvényes és készpénzes ajánlatot tett a londoni tőzsde teljes felvásárlására. A részvényenként 83,61 fontos ajánlat 32 milliárd fontra (12 ezer milliárd forintra) értékelné az LSE-t.



A Londoni Értéktőzsde anyavállalatának részvénye a londoni tőzsde pénteki zárásában 3,61 százalékos emelkedéssel 75,14 fontot ért.



A jelentős ajánlati prémium ellenére az LSE igazgatósága pénteken a HKEX vezetésének küldött határozott hangvételű levélben közölte, hogy egyhangú döntéssel visszautasította az ajánlatot.



Az indoklás szerint az LSE igazgatótanácsa nem látja, hogy milyen stratégiai előnyöket kínál a HKEX, miközben a HKEX és a hongkongi kormányzat közötti kapcsolatrendszer is "bonyolítja a helyzetet".

A hongkongi Exchanges and Clearing Limited (HKEX) központja - cnbc.com

"Egyszerűen nem hiteles" a HKEX azon álláspontja, hogy a tranzakció végrehajtása gyors és garantált lenne - áll a levélben.



A londoni tőzsde igazgatótanácsa közölte: az engedélyezési eljárás kimerítő lenne, és a tranzakció jóváhagyásában kulcsszerepet betöltő szervek támogatása erősen bizonytalan.



Az LSE vezetése az elutasító döntés okai között említi azt is, hogy a hongkongi tőzsdevállalat az ár háromnegyedét HKEX-részvényekkel fizetné, és a londoni értéktőzsde igazgatóságának megítélése szerint ez a tény az ajánlat értékét önmagában bizonytalanná teszi.



Az utóbbi hetek hongkongi zavargásai utalva a levél leszögezi, hogy "a jelenlegi hongkongi helyzet" csak növeli ezt a bizonytalanságot.



Az LSE vezetése a levélben megkérdőjelezi azt is, hogy hosszú távon fenntartható-e a HKEX által a térségi piacokra nyíló kapunként betöltött stratégiai szerep.

MTI