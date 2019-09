Vezető olasz lap: Magyarország 2010 óta pozitív számokat mutat fel családpolitikájában

2019. szeptember 14. 12:54

Az Il Giornale olasz jobboldali napilap 2019. szeptember 9-én, a Budapesten rendezett nemzetközi demográfiai konferencia kapcsán ír cikkében a magyarországi családpolitika eredményeiről. A lap szerint „Orbán Viktor Magyarországának adatai ellentétben állnak a legtöbb európai országéval”, például az ország az OECD-átlag kétszeresét költötte el családok támogatására. Ahogy a cikkíró fogalmaz: a szuverenista Magyarország rendkívül pozitív számokat mutat fel a családpolitikában, 2010 óta a házasságkötések száma 42 százalékkal, míg a termékenységi mutató 21 százalékkal emelkedett. Novák Katalin család- és ifjúságpolitikáért felelős magyar államtitkár szavait idézik, aki szerint a mostani kormány politikájának köszönhetően „az abortuszok száma szintén történelmi mélypontra esik, bár ez még mindig magas”. A jobboldali olasz lap cikke az eltérő szemléletet megvilágítva, a magyar családpolitikai gyakorlatot állítja szembe Nyugat-Európáéval. Az olasz hírügynökségek tudósítása nyomán a budapesti demográfiai konferenciáról beszámolt számos más olasz médium, például a Direttanews.it és a Tempi.it portál is.

„Harcostársnak tekintjük Önt az Európa keresztény gyökereinek megőrzése és a bevándorlás megakadályozása érdekében folytatott küzdelemben” – idézi az Il Fatto Quotidiano olasz napilap Orbán Viktor magyar miniszterelnök Matteo Salvinihez, Olaszország korábbi kormányfőhelyetteséhez és belügyminiszteréhez címzett köszönősorait. A lap felidézi, hogy korábban föl is merült, hogy Orbán Fidesze otthagyja az Európai Néppártot, és maga Salvini is felajánlotta neki azt a lehetőséget, hogy formálisan is csatlakozzon a szuverenista csoporthoz. A magyar kormányfő szavai szerint a magyarok soha nem fogják elfelejteni, hogy Salvini volt az első nyugat-európai vezető az illegális bevándorlók Európába érkezésének megakadályozása érdekében, a Földközi-tenger térségében folytatott küzdelemben.

tuzfalcsoport.hu