Megállapodás Brüsszellel: Boris Johnson derűlátó

2019. szeptember 14. 13:46

Boris Johnson brit miniszterelnök (képünkön) „óvatos derűlátással” bízik abban, hogy sikerül új megállapodásra jutni az Európai Unióval a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről. Johnson a Leeds városában tett tegnapi látogatásán kijelentette: kormánya hihetetlenül keményen dolgozik az új brexitmegállapodás eléréséért, és már látszanak e megállapodás hozzávetőleges körvonalai. A brit kormányfő nem árult el részleteket.

Fotó: Reuters

Boris Johnson eddig is rendszeresen hangoztatta azt az álláspontját, hogy van lehetőség új megállapodás elérésére az Európai Unióval a kilépés jelenleg érvényes, október 31-i határnapjáig. Az EU többször is megerősített álláspontja viszont az, hogy nem lehetséges a tavaly novemberben elért, a londoni alsóház által háromszor is elutasított brexitmegállapodás újratárgyalása. A miniszterelnök mindenesetre hétfőn tárgyalóasztalhoz ül Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság távozó elnökével. A Downing Street szóvivője hangsúlyozta: a találkozó ténye nem jelenti azt, hogy áttörésre lehet számítani a brexittel kapcsolatos nyitott kérdések megoldásában.

Kiszemelték hazánkat?

Az Európai Unió attól tart, hogy Boris Johnson brit miniszterelnök Magyarországot akarja meggyőzni: vétózza meg a brexit elhalasztására vonatkozó brit kérelmet – írja a Bloomberg amerikai hírügynökség uniós forrásokra hivatkozva. Boris Johnson korábban világossá tette: akár lesz megállapodás az EU-val, akár nem, mindenképp kilépteti Nagy-Britanniát az unióból. A londoni parlament azonban a múlt héten elfogadta azt az ellenzéki kezdeményezést, amely megtiltja a kormány számára a megállapodás nélküli kilépést, vagyis Johnsont jogilag kötelezik arra, hogy megállapodás híján kérvényezze az október 31-i brexitdátum elhalasztását az uniótól. Ehhez a 27 EU-társállam jóváhagyására is szükség van. A Bloomberg szerint Orbán Viktor magyar kormányfő lehet az, aki Johnson kérésére megvétózza a halasztást, hiszen „élvezni fogja azt a lehetőséget, hogy ellenszegüljön az európai elitnek”. – Ha lesz ilyen kérvény, meghozzuk a saját döntésünket – reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

magyarnemzet.hu