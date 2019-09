NB I - Kisvárdán is nyert a Mezőkövesd

2019. szeptember 14. 21:19

A Mezőkövesd 2-1-re nyert a Kisvárda vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójában.

Kuttor Attila együttese ezzel idegenben továbbra is százszázalékos, idénybeli ötödik győzelmével pedig hárompontos hátránnyal továbbra is második a listavezető MOL Fehérvár mögött.



OTP Bank Liga, 6. forduló:

Kisvárda Master Good-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-1)



Kisvárda, 2520 néző, v.: Bognár

gólszerzők: Tischler (48.), illetve Zizivadze (12., 63.)

piros lap: Cukalasz (45+2.), illetve Karnyicki (45+2.)

sárga lap: Grozav (45+2.), Lucas (83.), Tischler (88.), illetve Cseri (45+2.), Karnyicki (37.), Takács T. (92.)



Kisvárda Master Good: Felipe - Melnyik (Hej, 84.), Kravcsenko, Ene, Protics - Cukalasz, Lucas - Sassá (Tischler, a félidőben), Karaszjuk (Bumba, 71.) Kovácsréti - Grozav



Mezőkövesd Zsóry FC: Szappanos - Eperjesi, Pillár, Neszterov, Silye (Vadnai, 54.) - Cseri (Takács T., 88.), Berecz, Karnyicki, Vajda S. - Zizivadze, Nagy D. (Bertus, a szünetben)



Ugyan az első negyvenöt percre nem lehetett azt mondani, hogy eseménytelen lett volna - a Mezőkövesd egy szép szögletvariációból viszonylag korán vezetést szerzett -, a legérdekesebb pillanatok mégis a lefújást követően alakultak ki. A futballisták a játékoskijáróban kakaskodtak egymással, a biztonsági emberek is odarohantak, az eset miatt a játékvezető pedig mindkét oldalon kiosztott egy-egy sárga-, illetve piros lapot.

A fordulást követően néhány perccel a csereként pályára lépő Tischler egyenlített, de nem sokkal később a vendégeknél Zizivadze duplázott. A georgiai támadó közel állt a mesterhármashoz, de a félidő derekán hiába lépett ki ziccerben, Felipe hatalmas bravúrral meccsben tartotta a hazaiakat. A 74. percben Tischler kis híján másodszor is egyenlített, fejese azonban a lécen csattant.

A hajrában a hazaiak nagy erőket mozgósítottak a pontmentés érdekében, de a Mezőkövesd kivédekezte az utolsó perceket.

MTI