Erdély: Számos terve van a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár új vezetőjének

2019. szeptember 15. 09:32

Ami eddig működött, és jó volt, azt továbbvinni és új kínálattal gazdagítani az intézményt, bővíteni az olvasók körét – röviden ezek a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár új igazgatójának, Vincze Csillának az elképzelései.

Vincze Csilla - Kép: Gergely Imre

Az új intézményvezető beköszönő sajtótájékoztatója bevezetőjében leszögezte, elődjétől Ferencz Mátéfi Esztertől egy rendezett, könnyen átlátható intézményt vehetett át sikeres versenyvizsgája után, és könnyű lesz innen folytatni a munkát. A könyvtár munkatársairól is elismerően szólt, számos pályázati program és egyéb tevékenység, esemény zajlik az ő kezdeményezésük folytán, amelyeket mindenképpen tovább szeretne vinni.

Azonban nem csak a korábbról „örökölt” programok tovább működtetése az új igazgató célja. A napokban nyújtottak be egy pályázatot, amely révén 270 ezer forint értékű új könyvvel gazdagodik a könyvtár állománya. Felét a gyerekkönyvtár kapja, felét felnőtt olvasóknak szánják, köztük szépirodalom, történelmi tárgyú, hagyományokról szóló, vagy éppen pszichológiai tárgyú könyvekről van szó, amelyekre éhesek az olvasók – közölte.

Vincze Csilla mindemellett nem csak a könyvtári termeket, hanem az intézmény udvarát is élettel töltené meg. Azt szeretné, hogy az utóbbi években nagyon szépen rendbe tett gondozott udvar és kert pihenőhely legyen a közeli lakónegyedekben élők számára, ahol csendes, zöld környezetben olvasgatva tölthetik el az időt. Ugyanakkor, szeretne együttműködni a város más kulturális intézményeivel és általában minden civil szervezettel, a könyvtár szívesen helyet adna ezek rendezvényeinek is.

Az új igazgató szándéka, hogy kovász szerepet töltsön be a város irodalmi életében is. Igyekszik arra hatni, hogy az utóbbi időben már ritkábban találkozó Kercsó Attila Irodalmi Kör tevékenysége újra lendületet kapjon, és ugyancsak várja ide az irodalom iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat is, akiknek korábban szintén törzshelye volt a könyvtár.

Egy másik, könyveket egyre ritkábban forgató csoportot, a középiskolás fiatalokat is szeretné bevonzani a könyvtárba, de ugyanakkor könyvismertető alkalmak révén azt is szeretné tudatosítani mindenkiben, hogy rendelkezésre áll ezernyi szakkönyv is, amelyeket érdemes fellapozni, és választ találni az életben adódó kérdésekre.

A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár a közeljövőben több rendezvényre is várja a közönséget, szeptember 17-én délután 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió lesz itt a vendég a Gurul a rádió című, közel húsz éve minden évben sorra kerülő megmozdulásuk egy állomásaként találkoznak itt a hallgatókkal. Szeptember 23-24-én Ady Endre halálának 100 éves évfordulójára szerveznek vetélkedőt 9-12 osztályos diákoknak, szeptember 30. a magyar népmese napja pedig egész napos mesés programmal és rajzpályázattal várja a gyerekeket.

Gergely Imre

szekelyhon.ro