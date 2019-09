Katonai zarándoklat a máriaremetei bazilikánál - huszonötödször

2019. szeptember 15. 09:57

Huszonötödik alkalommal rendezte meg a nemzeti katonai zarándoklatot és családi napot az idén éppen negyedszázados Katolikus Tábori Püspökség. A rendezvénynek a Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika és kertje adott otthont.

Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára elmondta: örömmel tölti el, hogy nagyon sok érdeklődő jött el az immár huszonötödik alkalommal megrendezett nemzeti katonai zarándoklatra. „Az év elején nagyszabású ünnepség keretben emlékeztünk meg a Katolikus Tábori Püspökség megalakulásának 25. évfordulójáról. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr beszédében Kapisztrán Szent Jánost idézte fel: akár szereplők vagyunk az élet színpadán, akár a névtelen tömeg tagjai, nekünk, akik hiszünk, az élet értelmére kell rámutatnunk.”

Berta Tibor ezredes, általános helynök köszöntőjében kiemelte: a zarándoklat nagyon ősi, népi formája az egyik, ami meg tudja tartani az egyházat. „A szenttel való találkozásra fel kell készülni, s így készülünk a mai szentmisével is, ahol nem mással, mint az élettel és az élet kenyerével találkozunk ma” – tette hozzá.

A szentmisét követően került sor a 2014. június 24-én alapított Kapisztrán Szent János Elismerések 2019. évi átadására, amelyeket azok érdemeltek ki, akik huzamos időn át kiemelkedő mértékben segítették a Katolikus Tábori Püspökséget, és ezzel hozzájárultak a katonalelkészet küldetésének megvalósításához. Arany Érdemérmet kapott mások mellett dr. Isaszegi János nyugállományú vezérőrnagy, a Zrínyi Kiadó igazgatója is.

Idén sem maradhatott el a népszerű gyalogmenet: a 10,5 kilométeres távot megtevő jelentkezők 7 órakor indultak útnak a Kegytemplom elől, hogy a szabadtéri oltárhoz visszaérve részt vehessenek a szentmisén. A Kegytemplom oltáránál katonai tiszteletadással celebrált ünnepi szentmisét Michael August Blume SVD, alessanói címzetes érsek, apostoli nuncius mutatta be. A zarándoklat ideje alatt a kisebb és nagyobb gyermekeket óriáscsúszdás légvár, kézműves foglalkozások és játszóház is várta a kegytemplom melletti parkban. A rendezvényen – mások mellett – részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is.

Trautmann Balázs

Képek: Ruzsa istván

honvedelem.hu