Kettesfogathajtó-vb - Hölle és a magyar csapat megvédte címét

2019. szeptember 15. 17:20

Hölle Martin egyéniben, illetve az ifj. Dobrovitz Józseffel és Osztertág Kristóffal kiegészülő magyar csapat egyaránt megvédte címét a németországi Drebkauban rendezett kettesfogathajtó-világbajnokságon.

hirosveny.hu

Hölle és a válogatott sikerével sorozatban negyedszer mind a két aranyérem Magyarországé lett, erre pedig még nem volt példa a sportág történetében. Négy és hat éve az egyéni küzdelmet a 11-szeres világbajnok Lázár Vilmos nyerte.



Hölle megnyerte a díj- és maratonhajtást is, így több mint 15 hibapontos előnnyel várta az akadályhajtást, amely azonban nem sikerült jól neki: a 12 hibapontot érő négy verőhibája mellett időtúllépése is volt, azaz 14,49 hibaponttal zárt, de ezzel is meg tudta őrizni az első helyét.



"Nagyon büszke vagyok arra, hogy a győzelmemmel hozzájárultam a magyar fogathajtósport újabb rekordjához. Nehéz verseny volt, kiváló ellenfelekkel, ezért külön örülök a győzelemnek. Most egy rövid pihenés következik nekünk és a lovaknak is, de utána folytatjuk a munkát, készülünk a következő évadra" - nyilatkozta a Nemzeti Fogathajtó Akadémia közleményében Hölle.



A pálya nehézségét jól jellemzi, hogy a 82 fős mezőnyből mindössze hárman hajtottak hibátlanul és limitidőn belül, viszont köztük volt a Hölle mögött második Sandro Koalick is, így a magyar hajtó előnye kevesebb mint egy hibapontra csökkent a német riválisával szemben. A harmadik holland Stan van Eijk is megtartotta dobogós helyét a maga egy verőhibájáért járó három hibaponttal.



A másik két magyar csapattag közül Osztertág Kristóf a középmezőnyben végzett a zárószámban, emiatt 12 pozíciót rontva csak 25. lett. Mivel a csapatversenyben a legrosszabb eredmény kiesik, így a hátralévő két magyarnak jól kellett hajtania, ezt ifj. Dobrovitz teljesítette is egy verőhibával és némi időtúllépéssel, teljesítményével pedig hetedikről az ötödik helyre jött fel összetettben. Hölle ugyan többször hibázott, de a tetemes, közel 15 hibapontos előnyből több mint három megmaradt a magyar csapatnak is, azaz ismét dupla siker született, immár negyedszer.



"A magyar fogathajtásban a nagy elődök nyomában felnőtt egy újabb generáció. Ígéretes, fiatal, tehetséges gárda, amely már most bebizonyította, hogy ugyanolyan sikeres, mint az előző generációk" - fogalmazott Szilágyi Zsolt csapatmenedzser.



A két vb-újonc közül Tóth Andrea 45., Szabó Roland pedig 64. lett, míg a rangidős, a vb-ken háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmes Hódi Károly 52. helyen végzett.

MTI