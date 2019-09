Conway: Trump továbbra sem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal

2019. szeptember 15. 18:01

Donald Trump amerikai elnök továbbra sem zárja ki az iráni atomprogram újratárgyalásának lehetőségét a teheráni vezetéssel - fejtette ki Kellyanne Conway, a Fehér Ház tanácsadója vasárnap a Fox televíziónak adott interjújában.

Kellyanne Conway - aljazeera.com

Kellyanne Conway hangsúlyozta azt is, hogy az amerikai elnök és nemzetbiztonsági munkatársai sok válaszlehetőséget fontolgatnak az Iránnal szembeni fellépést illetően. Conway - Mike Pompeo amerikai külügyminiszterhez hasonlóan - Iránt tette felelőssé a szaúdi olajmezők elleni támadásért. Irán tagadja az amerikai vádat. Donald Trump korábban többször is késznek mondta magát a találkozóra iráni vezető politikusokkal, köztük Haszán Róháni iráni elnökkel. Conway leszögezte ugyan, hogy a szaúdi olajterminálok elleni támadás "nem segíti" egy ilyen találkozó létrejöttét, de Trump "azért megfontolja ezt a lehetőséget is".

Szombaton dróntámadásokat hajtottak végre két szaúdi olajterminál ellen. A támadásokért a jemeni húszik vállalták a felelősséget, Mike Pompeo azonban szombaton Iránt okolta a történtekért.



Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter vasárnap közzétett Twitter-bejegyzésében határozottan cáfolta ezt. "Miután kudarcot vallott a +maximális nyomásgyakorlással+, Pompeo külügyminiszter a +maximális félrevezetéshez+ fordult. Az Egyesült Államok és kliensei beragadtak Jemenben, mert azt az illúziót táplálják, hogy fegyverfölényük katonai győzelemhez vezet. Irán hibáztatása nem fog véget vetni a katasztrófának. Fogadják el április 15-én tett ajánlatunkat a háború lezárására, és talán megkezdődhetnek a tárgyalások" - írta a perzsa diplomácia vezetője.





Mohamed Dzsavád Zaríf - trt.net.tr

Amerikai demokrata párti politikusok vasárnap visszautasították, hogy Pompeo Iránnal azonosította a jemeni huszikat. Ben Rhodes, a Fehér Ház külpolitikai tanácsadója Barack Obama elnöksége idején "hihetetlenül buta, tisztességtelen és veszélyes dolognak" nevezte az amerikai diplomácia irányítójának kijelentését. Rhodes a Twitteren leszögezte: "a húszik nem azonosak Iránnal, és a szaúdiak ellenük folytatnak háborút Jemenben". Chris Murphy demokrata párti szenátor - szintén a Twitteren - leszögezte: "a szaúdiak naponta bombázzák és lövik a húszikat a mi segítségünkkel. Nekünk valószínűleg azon kellene munkálkodnunk, hogy véget vessünk a háborúnak, és ne arra várjunk, hogy az egyik fél egyoldalúan abbahagyja a harcot".



A republikánus politikusok körében sincs egyetértés a helyzet és a válaszlépések megítélésében. Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor például még szombaton iráni olajfinomítók elleni csapásméréseket javasolt, Rand Paul kentuckyi szenátor azonban vasárnap a CNN hírtelevíziónak adott interjújában azt hangsúlyozta, hogy minden erőszakos megtorlás Iránnal szemben nagy tévedés lenne, és "regionális konfliktust robbantana ki".

Lindsay Graham - foxnews.com

"Nincs ésszerű oka annak, hogy a szuperhatalom Egyesült Államok bombázza Iránt. Ez a helyzet szükségtelen eszkalációját jelentené" - fogalmazott Rand Paul. Hozzáfűzte, hogy egy ilyen válaszlépést csak azok látnának szívesen, akik - mint fogalmazott - "szerették az iraki háborút, és lelkesen támogatnának egy másik háborút is, ezúttal Iránban". Dick Cheneyt, George W. Bush elnök volt alelnökét és John Boltont, Donald Trump elnök napokban menesztett nemzetbiztonsági tanácsadóját nevezte meg.

MTI