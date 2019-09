Marco Rossi: Balszerencsések voltunk, dolgoznunk kell tovább

2019. szeptember 15. 19:39

A magyar válogatott szövetségi kapitány elismerte, hogy a szlováktoktól elszenvedett vereség után nagyon nehéz dolga lesz csapatunknak az első két hely megszerzéséért vívott harcban, de a játékosoknak hinniük kell magukban a sorozat hajrájában. Marco Rossi szerint elismerés jár a játékosoknak a mutatott teljesítményért.

A magyar válogatott elvesztette hazai veretlenségét az Eb-selejtező sorozatban, a szlovákok 2-1-re nyertek a Groupama Arénában. A mérkőzést követően Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta: a mutatott játék miatt nem érheti kritika a játékosait.

– A vereség ellenére elismerés jár a játékosaimnak, mert jól játszottunk, sőt talán jobban is játszottunk a szlovákoknál – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Több lehetőségünk adódott, mint ellenfelünknek, de mi nem tudtuk értékesíteni ezeket, a vendégek pedig kihasználták a helyzeteiket. Bizonyítottuk, hogy felérünk a szlovák válogatotthoz, és ezzel természetesen nem akarom elvitatni ellenfelünk képességeit, mert klasszis játékosokból álló, kiváló csapattal találkoztunk. Balszerencsések voltunk, a játékvezetői döntésekben és a sérülések terén is. Lovrencsics kényszerű cseréje után Nagy Ádámot is le kellett hoznunk, emellett Kleinheisler is cserét kért, és a végén Sallai is jelezte, hogy gondjai vannak. Sajnos éppen azt a két mérkőzést veszítettünk el, amelyek megnyerésére leginkább számítottunk.

A válogatott jövőjével kapcsolatban Marco Rossi elmondta: nem szabad feladni továbbjutási reményeinket, továbbra is hinnünk kell abban a munkában, amit elvégeztünk.

– Igyekszünk bizonyítani a következő mérkőzéseken. Innen nagyon nehéz lesz, de hinnünk kell magunkban, csak így lehet nekifutni a hátralévő három találkozónak. Még sok mérkőzés hátra van a csoportban, ezeken bármi megtörténhet, gondoljunk csak a horvátok mai döntetlenjére Azerbajdzsánban. Nincs minden veszve, még akkor sem, ha ma mindent sötéten látok és így vannak ezzel a játékosaim is. Dolgoznunk kell tovább, és hinni abban, hogy a munkánk meghozza az eredményét – fejezte be sajtótájékoztatóját a szövetségi kapitány.

mlsz.hu