Grosics-győzelem Szent Gellért Fórum avatásán Szegeden

2019. szeptember 15. 20:24

A Szeged-Csanád Grosics 5-3-ra legyőzte a Csákvár csapatát a labdarúgó NB II vasárnapi, nyolcadik fordulójában, a szegedi Szent Gellért Fórum első mérkőzésén.

Archív felvétel: szegedma.hu

Az új stadionban csaknem 3000 néző és remek hangulat fogadta a csapatokat, amelyek közül a hazai nyeretlenül a tabella 18. helyén állt, a vendég viszont második volt a játéknap előtt.



A Csákvár kezdett jobban, de lehetőségeit nem tudta gólra váltani, majd a Szeged átvette a kezdeményezést, több ígéretes helyzetet is kidolgozott, és Germán Tamás mesterhármasával hét perc alatt jelentős előnyre tett szert. A csapatkapitány előbb közelről volt eredményes, majd büntetőből talált be, végül távoli bombája is a hálóban kötött ki.



A második félidő elején a csákvári csapatkapitány, Baracskai Roland egy tetszetős fejessel szépített, Daru Bence pedig szorossá tette az állást a góljával. Hazai részről Kóródi Nándor kiváló egyéni akció végén volt eredményes a 76. és a 80. percben is, az 5-3-as végeredményt pedig Tamás Nándor állította be a rendes játékidő végén.



Ez volt az első mérkőzés a Szent Gellért Fórumban, amelynek tavaly áprilisban tették le az alapkövét. Az egykori Napfény kemping mintegy tízhektáros területén 8256 férőhelyes stadion, rendezvényközpont, három hibrid műfüves pálya, szabadtéri színpad és lelátó, amfiteátrum, teniszpálya, műanyag borítású grundfocipálya, játszótér, illetve háromsávos, 100 méteres futópálya is épült. A beruházás 13,4 milliárd forintba került.



A komplexumot augusztus végén Plácido Domingo spanyol operaénekes, karmester koncertjével nyitották meg a közönség előtt, a Szeged-Csanád Grosics pedig a tervek szerint később, az ősz folyamán az olasz Lazióval játszik stadionavató mérkőzést, és hazai másodosztályú meccseit mostantól itt, az új arénában rendezi.

MTI