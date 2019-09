Ahová a tizenévesek is szívesen járnak tanulni: székelyföldi dobiskola

2019. szeptember 15. 21:14

Élményalapú, szinte korosztálytól független doboktatás zajlik Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen. A learn2drum dobiskola diákjai szó szerint ütőssé tették az „Ütős Nyár” szabadtéri koncertsorozat záróeseményét a háromszéki megyeszékhelyen, amikor ismert filmzenéket kísértek a főtéri kőszínpadon.





A learn2drum dobiskolát Kiss Levente 2014-ben hozta létre Marosvásárhelyen azzal a céllal, hogy teret és lehetőséget nyújtson a hozzá hasonló zeneszerető fiataloknak a dobtanulásra, az önkifejezésre és megmutatkozásra. Kiss Levente művészeti líceumban végzett, és úgy látta, nincs lehetőség dobot tanulni intézményes, kötött kereteken kívül, ahol minden diák a saját fejlődési szintje szerint tud haladni, azért, mert szereti a zenét és nem azért, mert jegyet kap rá.



Ezt pótolja az általa kezdeményezett dobiskola, ahol mindenkinek ugyanaz az anyag, de a tanulás ritmusa egyéni, így mindenkivel úgy lehet haladni, hogy élvezze a dobolást. Kiss Levente dobtanár és Nagy Endre műsorvezető-szerkesztő a learn2drum sepsiszentgyörgyi fellépésén | fotó: Toró Attila „A dobiskolába a fiatalok jelentős többsége azért jár, mert szeretnek dobolni, kevesen vannak, akiket a szülők küldenek, de közben kiderül, hogy még nagyon kicsik, vagy nem szeretik ezt a hangszert és ezért lemorzsolódnak” – hangsúlyozta a dobiskola vezetője.



Az oktatás 2018 őszétől érhető el Sepsiszentgyörgyön is, ahol a learn2drum mára saját stúdióval, illetve több mint 15 diákkal büszkélkedhet. A két helyszínen összesen öt év alatt száz tanuló fordult meg, jelenleg mintegy 40 diák látogatja Kiss Levente óráit. A tinédzserek érdeklődnek leginkább Bár a legtöbb tanonc tinédzser, az oktató szerint már 5-6 évesen is el lehet kezdeni a dobtanulást, hiszen léteznek kisméretű dobfelszerelések, amelyet már beérnek a kisgyerekek is. A 11 éves Sajgó Áron körülbelül ennyi idős volt, amikor az apukájától kapott dobfelszerelés otthoni próbálgatása után órára kezdett járni. „Nagyon sokat fejlődtem, én is szeretnék saját zenekart alapítani” – mondta.





A 14 éves Lukács Beáta rendszeres zenehallgató volt, és édesapja biztatására iratkozott be a dobiskolába. „Sokan rá is kérdeztek, hogy lány vagyok, nem furcsa nekem, hogy ezt a hangszert választottam, de én nagyon szeretem” - mesélte. Lukács Beáta és Sajgó Áron a sepsiszentgyörgyi stúdióban | a szerző felvétele Van, aki más hangszer kipróbálása után jött rá, hogy az ütős hangszereket szereti igazán. A 18 éves Pál Mátyás Áron például gitárról váltott dobra. „Ez számomra hobbi, de cél az, hogy zenekarban játsszak. Ez egyelőre alakulóban van” – árulta el.



Kortársa, Tündérligeti Samu hasonló irányból érkezik: az iskola mellett hatodik osztályig klasszikus gitárt tanult, ezután kezdett el dobolni, ami egyelőre szabadidős tevékenység számára, igaz már „alakulóban van” a saját zenekara is Marosvásárhelyen. Tőle származott a sepsiszentgyörgyi „nyílt óra” típusú koncert filmzenés témája is: „volt egy Örökségünk Őrei nevű verseny, ahol csapatommal a filmek főcímdalát dolgoztuk fel. Ez a második alkalom, hogy eljátsszuk ezeket a dalokat” – magyarázta. „Amióta elkezdtük a dobtanulást, azt tapasztaltuk, hogy megváltoztak a zenehallgatási szokásaink: figyelünk a hangszerekre, főként a saját hangszerünkre” – tette hozzá.



Tündérligeti Samu és Lukács Beáta | fotó: Toró Attila Elkerülhető a szomszédok őrületbe kergetése „Már a legelső órán el szoktam mondani, hogy az első 5-6 óra a szárazabb, amíg megtanuljuk az alapokat, a technikákat, de ezek szükségesek ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Meg szokták érteni, hogy előbb utóbb véget ér a száraz része és utána következik az élményszerű oktatás” – utalt a kezdet nehézségeire Kiss Levente. Mint mondta öt-hat „standard” dalt mindenkinek meg kell tanulnia, utána azonban már a diákok is javasolhatnak.



A tanórákon kívül fontos az otthoni gyakorlás is, hangsúlyozta az oktató. A család és a szomszédok őrületbe kergetésének elkerülésére jó megoldás az elektromos dobfelszerelés, amin csendben, fülhallgatóval lehet gyakorolni, ráadásul bármilyen hangzás beállítható rajta, igaz, más az érzete, mint a hagyományos dobfelszerelésnek, amit koncertek esetében szívesebben használnak a zenészek.

Kovács Zsolt

