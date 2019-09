Meghalt Ric Ocasek

2019. szeptember 16. 09:32

Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere - jelentette be a New York-i rendőrség. A rendőrséget a zenész családjának tagjai vasárnap hajnalban értesítették arról, hogy élettelenül találtak rá manhattani otthonában. Az első vizsgálat szerint halálát nem okozhatta idegenkezűség, orvosszakértői vizsgálat fogja megállapítani a halál okát - közölte a rendőrség.

Az 1970-es években Bostonban alakult The Cars az Új Hullám mozgalom egyik elindítója volt. A zenekart Ocasek és Benjamin Orr hozta létre az után, hogy megismerkedtek a középiskolában. Első sikereiket a Just What I Needed, My Best Friend's Girl és Good Times Roll című számokkal érték el.

MTI