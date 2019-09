Davis Kupa - Balázs nyert, világcsoportban maradtak a magyarok

2019. szeptember 16. 12:39

Balázs Attila negyedóra alatt legyőzte Ilja Marcsenkót a Magyarország-Ukrajna tenisz Davis Kupa-osztályozó hétfőn befejezett ötödik mérkőzésén, ezzel a magyarok 3-2-re nyertek, és bennmaradtak a világcsoportban.

A csata utolsó meccse vasárnap sötétedés miatt a második szettben 5:5-nél félbeszakadt a budapesti Sport 11 központban, erről Richter Attila, a szövetség főtitkára ezt mondta az MTI-nek: "A nemzetközi szövetség szabályai alapján villanyfényes rendezéshez legalább 1200 luxot kell biztosítani, ezt az áprilisi ATP-tornára brutális aggregátorokkal megoldottuk, de most a korai kezdés miatt nem költöttünk erre még 50-80 millió forintot. Legalább nyolc órát kell biztosítani napfényes játékhoz, ezért kezdtünk délelőtt. Két éve, az oroszok elleni párharcban pénteken 15 órakor volt az első meccs, akkor muszáj volt komoly világítást kiépíteni. Most a vártnál hosszabb mérkőzések miatt vis major helyzet alakult ki, amelyet így tudtunk megoldani. Úgy is mondhatnánk, hogy mi a hagyományokhoz híven ragaszkodunk a háromnapos lebonyolításhoz" - tette hozzá tréfásan a főtitkár.

A hétfői pótnapon már szerény körülmények várták a résztvevőket a Kamaraerdőnél: a büfék, VIP-helyiségek, üzletek a sajtósátorral együtt eltűntek, a munkanap ellenére viszont így is mintegy kétszázan gyűltek össze a lelátókon, családias hangulatot teremtve. A játékosok a hétvégihez hasonló nyárias melegben kezdték meg a bemelegítést.

A "ráadás" 17 percig tartott, a világranglistán 136. magyar először elvette riválisa adogatását, majd a harmadik meccslabdáját kihasználva - közben Marcsenko bréklehetőségnél hajszálnyival kiütötte a labdát - diadalmaskodott.

A DK-osztályozón győztes magyarok így maradnak az elitet felvonultató világcsoportban, és februárban ismét selejtezőt vívhatnak a madridi döntőbe jutásért. A vesztes ukránok egy osztállyal lejjebb, az Euro-afrikai zóna I-es csoportjában kezdik meg a 2020-as évet.

A magyarok sikerükkel egyben szépítettek az ukránok elleni mérlegükön, ugyanis az előző két párharcot - 1997-ben a Római Teniszakadémián és 2005-ben Donyeckben - az ellenfél nyerte.

Végeredmény, DK-osztályozó:

Magyarország-Ukrajna 3-2



Balázs Attila-Ilja Marcsenko 6:4, 7:5

vasárnap játszották:

Fucsovics Márton, Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij, Gyenyisz Molcsanov 7:6 (7-1), 3:6, 6:3

Fucsovics Márton-Szerhij Sztahovszkij 7:5, 3:6, 6:7 (3-7)

szombaton játszották:

Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij 4:6, 3:6

Fucsovics Márton-Ilja Marcsenko 6:3, 6:2

MTI