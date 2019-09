Orbán Viktor levélben gratulált Norbert Hofernek

2019. szeptember 16. 22:47

Levélben gratulált Norbert Hofernek az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökévé történt nagyarányú megválasztásához Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke hétfőn.

"Olyan időben veszi át hivatalosan is a pártelnöki stafétabotot, amikor mind Európa, mind pedig országaink előtt emberpróbáló kihívások állnak. Elég, ha a kontinens egyre inkább csökkenő globális gazdasági szerepére és a határainkat veszélyeztető migrációs fenyegetésre gondolunk" - írta Orbán Viktor.

"A közelmúltbeli személyes találkozónkon elmondottakat ezúton is megerősítve bízom abban, hogy a már múltban is biztos alapokon nyugvó stratégiai együttműködés a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség és az Osztrák Szabadságpárt között a jövőben is folytatódni fog, és fenn tudjuk tartani a kölcsönös bizalomra épülő és a keresztény-konzervatív értékeken nyugvó baráti kapcsolatainkat" - fogalmazott levelében a magyar miniszterelnök.

Az FPÖ hétvégi grazi kongresszusán a delegáltak több mint 98 százaléka támogatta az eddigi ideiglenes vezető, Norbert Hofer hivatalos elnökké választását.

MTI