Az Öt Csillag Mozgalom vezetője: migrációs vészhelyzetben él Olaszország

2019. szeptember 17. 09:19

Elutasította a magyar kormány fenntartásait Róma migrációs döntéseiről Luigi Di Maio olasz külügyminiszter, a kormánypárt Öt Csillag Mozgalom (M5S) vezetője hétfő este kiadott közleményében.

Luigi Di Maio "kifogásnak" nevezte a magyar kormány véleményét.



Az olasz diplomácia új vezetője hangsúlyozta, hogy "Olaszország évek óta (migrációs) vészhelyzetben él, amelyet elsősorban olyan európai partnerek közönye is okoz, mint Magyarországé".



Az M5S vezetője hozzátette: "könnyű szuverenistának lenni mások határaival. Aki nem fogadja el a kvótákat, azt keményen szankcionálni kell".



Megjegyezte, hogy "Olaszország nem képes és nem is fogja többé egyedül vállalni az egész Európai Uniót érintő problémát". "A tranzitországokban európai irodákat kell létrehozni, amelyekben a migránsok menedékkérelmet tudnak benyújtani, hogy innen Európába - és ne kizárólag Olaszországba - lehessen őket áthelyezni humanitárius folyosón keresztül. Így véget lehet vetni az embercsempészet poklának, és mindenki felelősséget vállal" - fejtette ki Luigi Di Maio.



Az olasz kormánypolitikus Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi kijelentéseire reagált az új olasz kormány migrációs terveivel kapcsolatban. Az M5S és a baloldali Demokrata Párt (PD) kormánya az olaszországi partokra érkező migránsok automatikus szétosztását szorgalmazza a tagállamok között.



Szijjártó Péter sajnálatosnak nevezett "minden olyan döntést, amely megnyitja Európa határait az illegális bevándorlók előtt, ahogy ezt az új olasz kormány teszi, de Magyarország megvédi határait".



Kifejtette: így újabb tömegek érkezhetnek Európába illegálisan. De ez csak az első lépés, akik beengedik az illegális bevándorlókat, szét is akarják őket osztani a tagállamok között - tette hozzá.



Ez újabb nyomásgyakorlás, hogy a tagállamok fogadják el a migránskvótát, tehát napirenden van a kötelező szétosztási mechanizmus - mondta a külügyminiszter, hozzáfűzve, "mi ezt visszautasítjuk".



Szijjártó Péter úgy vélekedett, Európa veszélyben van, az olasz döntés meghívás azoknak, akik meg akarnak indulni Európába, és most meg is fognak indulni.



MTI