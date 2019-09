Menczer: a magyar emberek világszinten is kiemelkedően teljesítenek!

2019. szeptember 17. 09:22

A munkahely és a biztos jövedelem magyar érdek - emelte ki Facebook-posztjában a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden.

MTI/Szigetváry Zsolt

Menczer Tamás videójában úgy fogalmazott: "külpolitikánk minden területén a legfontosabb a magyar érdek képviselete". Így van ez a külgazdasággal kapcsolatos munka során is - tette hozzá.



Azt mondta: arra törekszenek, hogy minden magyar embernek kiszámítható, biztos munkahelye legyen, és így időről-időre mindenki léphessen egyet előre.



2009-ben a balliberális kormány utolsó teljes évében 27 beruházásról született döntés a kormány befektetési-ösztönzési rendszerén keresztül. Ez a szám tavaly 98 volt, vagyis majdnem négyszer annyi beruházásról született döntés tavaly, mint a Gyurcsány-Bajnai-korszak utolsó évében. 2009-ben a beruházások kevesebb mint 5500 munkahelyet teremtettek, tavaly viszont több mint háromszor ennyit, több mint 17 ezret - közölte Menczer Tamás.



Mindemellett a bérek is folyamatosan nőnek. A befektetési ügynökségeken keresztül megvalósuló beruházásoknál: 304 ezer forintról 505 ezer forintra nőtt az átlagbér 2017 és 2019 között - tette hozzá.



"Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a magyar emberek világszinten is kiemelkedően teljesítenek, munkájukra igény van" - jelentette ki az államtitkár, hozzátéve: az itt előállított termékek és szolgáltatások nemzetközi szinten is versenyképesek.



"A balliberális kormányok csődbe vitték az országot, most azonban a magyar emberek munkájának, valamint a magyar emberek és az Orbán-kormány szövetségének köszönhetően egyre több családnak van biztos, kiszámítható megélhetése" - fogalmazott Menczer Tamás.



MTI