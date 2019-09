Erdély: Székelyudvarhely utcáin portyázott a bocsos medve

2019. szeptember 17. 10:02

Videó is készült arról a bocsos anyamedvéről, amely szombaton éjjel a Szabók utcai felbukkanásától a terelőútig juthatott, majdnem egy kilométeres távot megtéve Székelyudvarhely utcáin. Szakember adott tanácsot, mi a teendő medvével való találkozás esetén.

A bocsos medve feltételezett útvonala a Szabók utcai észlelésétől a videofelvétel csillaggal jelölt helyszínéig Ismét betévedt egy medve Székelyudvarhelyre: a bocsos anyaállatról szombaton éjjel a terelőút Csíkszereda felőli bejáratának közelében, a Nagy-Küküllőn átvezető híd utáni kanyarban készült videofelvétel. Talán csak a szerencsének és a lecsökkent éjszakai gyalogos- és autóforgalomnak köszönhető, hogy emberi sérülés nem történt, illetve a medve és bocsa is épségben megúszta a városi portyázást, ugyanis az anyaállat és a medvebocs majdnem egy kilométeres távot tehetett meg a városban, mielőtt felbukkantak a terelőúton.

„A Szabók utcában, a garzonoknál látták őket, szembe mentek velük. Onnan lefelé futottak – ahogy a videón láttuk, mentek a Mol benzinkút felé –, tehát azt jelenti, hogy a Szabók utcából lejöttek, és átmentek a hídon. Én azon csodálkozom, hogy addig senki nem látott semmit. Hál’ istennek nem futott össze velük senki” – fogalmazott megkeresésünkre Mărmureanu-Bíró Leonard. HIRDETÉS A Nagy-Küküllő Vadásztársaság igazgatója szerint a közeljövőben mindennaposakká válhatnak a hasonló esetek, ugyanis gyenge az idei makktermés, a nagyvadak nem jutnak elég táplálékhoz az erdőben, ezért a gyümölcsösök felé veszik az irányt, azok pedig a települések határában vannak.

Olyan is előfordult, mondta, hogy Székelyudvarhely Szejke felőli határában, a Széldomb környékén egyszerre öt medve volt a gyümölcsösben, tönkre is tették, összetörték a fákat. „Most már érik be a szilva, az alma, nem is jó belegondolni, milyen problémák lesznek” – jegyezte meg a szakember.

Széchely István

szekelyhon.ro