Délvidék: Nagybecskereken készülnek a gazdasági manifesztációra

2019. szeptember 17. 10:05

Sajtótájékoztatót tartottak a ZrBizNet manifesztációról. Csütörtökön kezdődik a ZrBizNet, amelyet immár harmadik éve rendeznek meg a Medison Sportcsarnokban, illetve a mellette levő parkban. Ezúttal is háromnapos lesz a rendezvény - számos tartalommal.

A hétfőn megtartott sajtótájékoztatón Saša Santovac, alpolgármester kiemelte, hogy az ország egyik legjelentősebb gazdasági vásárává nőtte ki magát a nagybecskereki manifesztáció, amely nemzetközi jelleget öltött, hiszen a régió országaiból is rendszeresen jönnek kiállítók, de ugyanakkor érdeklődők is. Fontosnak tartja, hogy a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekeket és az ifjúságot megszólító programokra, így ennek még nagyobb az értéke.

Az idei ZrBizNet alkalmával mintegy 200 kiállítóra számítanak, és amit külön kiemelt Predrag Stankov, a regionális gazdasági kamara elnöke, hogy a közismert néven, B2B ülésekre is sor kerül, a szakmai részében a digitalizációról is szó lesz, illetve a már tavaly is emlegetett digitális átalakulásról.

Kiss Izabella, a nagybecskereki munkaadók uniójának végrehajtó igazgatója külön kihangsúlyozta, hogy az idei évben is összpontosítottak a női vállalkozókra, a különféle szakmák népszerűsítésére, bemutatásukra, így például harisnya készítő, ugyanakkor nyomdász, sőt fodrász is bemutatja majd a saját tevékenységét.

A sajtótájékoztatón jelen volt a PerSu képviseletében Sloboda Milivojev, aki kifejtette, hogy az üzletlánc felismerte az igazi értéket, és a fő támogatói a rendezvénynek, és a céljuk, hogy a gazdaságot tőlük telhetően fejlesszék, magasabb szintre emeljék, akárt már azzal a projektumukkal is, amelyben a hazai termékek népszerűsítésén fáradoznak.

A ZrBizNet megnyitója szeptember 19-én 11 órakor lesz a Medison Sportcsarnokban. Az érdeklődők egyébként állásbörzés is részt vehetnek, a kezdő vállalkozók részére tanácskozást tartanak, a szakmák népszerűsítése mellett a kézművesek is bemutatják termékeiket a sportcsarnok melletti parkban. Pénteken a fókuszba kerülnek a női vállalkozók, de más tartalmakkal is készülnek, szombaton pedig a legfiatalabbaké lesz a park, ahol gyermekvásárt rendeznek, ahol a legfiatalabb polgártásak próbálhatják meg magukat az üzleti kihívásokban, saját kis játékaikat, vagy más készítményeket, kézműves alkotásokat kínálnak majd a standjaikon, a nagy népszerűségnek örvendő vásárra is már harmadízben kerül sor.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info