Balázs tizenhét perc alatt befejezte a partit

2019. szeptember 17. 12:09

Hétfő délelőtt 6:4, 5:5-ös állásról folytatódott a vasárnap sötétedés miatt félbeszakadt, ukránok elleni Davis-kupa-párharc mindent eldöntő, ötödik mérkőzése a Sport11 rendezvényközpontban. Balázs Attila a vasárnap megnyert első játszma után tizenhét percet töltött a pályán Ilija Marcsenko ellen, ezalatt nyert két játékot, és lezárta a találkozót. A magyar Davis-kupa-csapat 3:2-re legyőzte az ukránokat, bent maradt a világcsoportban. A novemberi sorsolás után februárban újabb selejtező vár Fucsovics Mártonékra: a tét ezúttal a világcsoport madridi fináléjába jutás lesz.

Régóta tudvalevő, hogy a futballisták jelentős része kedveli a teniszt, nem csak űzi, olykor műkedvelőként ellátogat egy-egy nagy versenyre is. David Beckham a wimbledoni VIP-páholy állandó vendége, Thierry Henryt szinte minden évben a londoni ATP-világbajnokság nézőterén lehet felfedezni, a rea­los különítmény, Sergio Ramos, Isco és – jó pár évig – Cristiano Ronaldo is a helyszínen követte a madridi ATP-t. Hétfőn Gellei Imre és Nyilasi Tibor, a korábbi magyar szövetségi kapitány és az ezüstcipős labdarúgó is megjelent a Sport11 rendezvényközpontban – no, nem kellett nagy utat megtenniük. A Magyar Labdarúgó-szövetség egy kőhajításra van a Kánai úti sportteleptől, és ők is abban reménykedtek, hogy nem kell sokat lógniuk a munkahelyükről. Gellei a szakmai bizottság elnöke, Nyilasi pedig a szövetség elnökségi tagjaként tevékenykedik, már amikor éppen nem teniszmeccset néz.

Balázs Attila (képünkön) vasárnap, sötétedés miatt félbehagyott mérkőzésére meglepően sokan eljöttek, több mint ezren lehettek a lelátón, amikor délelőtt tizenegykor Ilija Marcsenko, az ukránok második számú játékosa 5:5-ös állásnál elkezdett adogatni. Mivel az első szettet Balázs 6:4-re megnyerte, jó eséllyel két játszmában is eldőlhetett a csata. El is dőlt tizenhét perc alatt! Marcsenko adogatójátékát elvette az MTK játékosa, majd a meccsért, a párharc lezárásáért szerválhatott. Végül a harmadik mérkőzéslabdát értékesítette. Magyarország így 3:2-re legyőzte Ukrajnát a Davis-kupa osztályozóján, ezzel februárban újabb selejtező vár Fucsovics Mártonékra: a tét ezúttal a világcsoport madridi fináléjába kerülés lesz.

– Nem volt idő belejönni a játékba, egyből száztíz százalékosan kellett odatenni magam. Örültem, amikor egy centivel kiment Marcsenko tenyerese bréklabdánál, de az én meccs­labdám is necces volt, ezzel együtt itt talán visszakaptam mindazt, ami az elmúlt napokban a káromra történt – fejtette ki a mindent eldöntő ­meccs győztese. – A hétvégén úgy éreztem, hogy annak a felét sem tudom kihozni magamból a meccseken, ami bennem van. Ma lazábban elengedtem a kezemet, és a kapitány tanácsára nyugodt maradtam, nem mutattam ki, ha valami nem tetszett. Sztahovszkij ellen szombaton nem voltam ennyire fegyelmezett – értékelt a harmincéves játékos.

– Kapitányi pályafutásom alatt sosem volt példa arra, hogy 2-2-re álljon egy párharc. Próbáltam nyugtatni Attilát, de azért én is fészkelődtem rendesen a padon – kezdte Köves Gábor DK-kapitány az értékelést, majd elmesélte, hogy miért tett kenőmájast a pálya melletti hűtőbe. – Attilával azt szoktuk mondani a stílusáról, hogy kenegeti a labdát, erre mindig felhozzuk neki a kenőmájast. Ezért vasárnap kihoztam három kis kenőmájast a frigóba, és a páros után odaadtam neki egyet. Kettőt aztán benne hagytam ma reggelre, de közben eltűntek, én meg nem hoztam másikat. Mondtam is, hogy ha ezért nem nyerünk, akkor lehúzom magam… – tette hozzá vidáman a kapitány.

Ezt már biztosan nem hallotta a Gellei, Nyilasi kettős, amely a meccs után visszasétált a Kánai úti MLSZ-székházba.

Nem túl valószínű, hogy a futballvezetők valaha látnak még egy tizenhét perces teniszmérkőzést egy perc sétára a munkahelyüktől.

Szilágyi László

