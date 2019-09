Kásler: az új egészségkultúra középpontjában a megelőzés áll

2019. szeptember 17. 13:06

Az új egészségkultúra középpontjában a megelőzés kell, hogy álljon, e kormányzati szemlélet célja az, hogy az emberek minél hosszabb ideig élhessenek egészségben - mondta az emberi erőforrások minisztere kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

MTI/Bús Csaba

Kásler Miklós az újbudai Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban részt vett az Egészséges Budapest Program (EBP) keretében beszerzett új diagnosztikai és terápiás műszerek bemutatásán. A dél-budai kórház számára az EBP forrásából 3 milliárd forintot biztosítanak, ebből 2,5 milliárdot orvostechnológiai eszközei fejlesztésére.



Arra hívta fel a figyelmet, hogy a megelőzés fontos része az egészségügynek, hiszen azzal betegségek jelentkezését lehet időben eltolni.



Kásler Miklós a kormányzati egészségpolitikában az alapellátás fejlesztését döntő fontosságúnak mondta, célnak pedig azt, hogy a diagnózist, majd a terápiák jelentős részét a betegek a lakóhelyükhöz minél közelebb tudják megkapni.



Ismertetése szerint a kormány az elmúlt években mintegy 500 milliárd forintot fordított a vidéki egészségügyi intézményekre, most pedig a központi régió fejlesztése van soron. Közölte, Budapest és Pest megye intézményeinek diagnosztikai és terápiás műszerparkjának megújítását a 2026-ig tartó, mintegy 700 milliárd forintos EBP keretében végzik el.



Elmondta, a régióban négy centrumkórházat alakítanak ki, ezek közül az egyiket a dél-budai térségben, zöldmezős beruházásként.



Bedros J. Róbert, a Szent Imre kórház főigazgatója, és a dél-budai centrumkórház beruházásával kapcsolatos feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott a korszerű diagnosztikai eszközöket megköszönve azt hangoztatta, hogy a majdani centrumkórházba is "a jövő eszközparkját" építik majd be.



Hoffmann Tamás (Fidesz-KDNP) XI. kerületi polgármester azt közölte, első lépésként 1,1 milliárd forintért képalkotó diagnosztikai eszközöket, ezek között CT-ket, MRI és DSA gépeket kapott a 678 ággyal működő, éves szinten 300 ezer járó-, illetve 40 ezer fekvőbeteget ellátó kórház.



Mint mondta, folyamatban van egyebek mellett a műtéti, aneszteziológiai, intenzív, terápiás ellátás teljes eszközparkjának a cseréje. A fejlesztések megalapozzák, hogy a Tétényi úti intézmény a majdani dél-budai centrumkórház társintézményeként tudjon működni - tette hozzá.



Elmondta azt is, hogy Újbuda az elmúlt években saját forrásból 3 milliárd forintból fejlesztette saját ellátórendszerét. Alapvetően a gyermekháziorvosi rendelő megújítására, bővítésére fordítottak önkormányzati pénzeket, továbbá a gazdagréti védőnői szolgálat épületére, az alapellátási centrum kialakítására, azon belül egy egészségfejlesztési irodára.



Simicskó István, Újbuda országgyűlési képviselője, kormánybiztos elmondta, kutatások szerint az egészségi állapotot 20 százalékban a genetika, 20 százalékban a környezeti hatások, 10-11 százalékban az egészségügyi ellátás minősége és csaknem 50 százalékban az életmód határozza meg.



Szerinte ez azt jelenti, hogy az egészség megőrzéséhez szövetségre van szükség az egészségügyet működtető, a betegségmegelőzést támogató állam, az egészségmegőrzést különböző helyi, például "sportos" programokkal is segítő önkormányzatok, az orvosok, valamint a saját egészségükre felelősen tekintő emberek között.

MTI