Szijjártó: Indonézia fontos gazdasági és politikai partnerünk

2019. szeptember 17. 13:24

Indonézia fontos gazdasági és politikai partnere Magyarországnak, hiszen abban a délkelet-ázsiai térségben helyezkedik el, amelyik ma a világgazdaság legdinamikusabban növekvő régiója - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten, miután indonéz kollégájával, Retno Marsudival egyeztetett.

Retno Marsudi indonéz külügyminiszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tárgyalásukat követően sajtótájékoztatót tart a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2019. szeptember 17-én. MTI/Máthé Zoltán

A tárcavezető kiemelte: egyetértenek abban, hogy a nemzetközi politikai életet meg kell tisztítani a kettős mércétől, az olyan egyoldalú vélemények elharapózásától, amelyek figyelmen kívül hagyják a nemzeti sajátosságokat. Nem helyes, ha nagy nemzetközi szervezetek felelőtlenül alkotnak ítéletet egyes országokról, ezért a kölcsönös tisztelet alkalmazása érdekében kell fellépni a nemzetközi kapcsolatokban is - vélekedett.



Kifejtette: az egész világ keresi az együttműködés lehetőségeit Délkelet-Ázsiával, amely gazdaságilag hasznos, sok kereskedelmi és befektetési lehetőséget kínáló régió. Amikor Magyarország a keleti nyitás stratégiáját elkezdte, az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a magas technológiai színvonalon dolgozó távol-keleti cégek érdeklődését felkeltsék a magyarországi beruházási lehetőségek iránt, valamint segítsék a magyar termékek exportpiacra jutását a térségben - magyarázta.



Kitért arra: Indonézia jelentőségét 2019-2020-ban megnöveli, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja, így részt vesz a globális stratégiai és biztonsági döntések meghozatalában, ami ebben a sorsdöntő időszakban komoly felelősséget jelent. Magyarország támogatta Indonézia jelölését a posztra, mert osztja az ázsiai ország elkötelezettségét a nemzetközi terrorizmus és a szélsőségek elleni küzdelemben - emlékeztetett.



Szijjártó Péter a gazdasági együttműködésről elmondta: jelentős megállapodásokat kötöttek az elmúlt időben alapvetően a vízgazdálkodás és az energiaellátás területén. Az Eximbank 218 millió dolláros hitelt adott egy projekthez, amelynek keretében a GE részt vesz az indonéz energetikai rendszerek modernizálásában, továbbá egy kötöttsegély-hitelprogram keretében 36 millió dollárból magyar vízgazdálkodási cégek víztisztító műveket építenek Indonéziában - sorolta. Hozzátette: több magyar vállalat folytat tárgyalásokat részvételről elektronikai és informatikai fejlesztésekben, ehhez az Eximbank 460 millió dolláros hitelkeretet biztosít.



A külügyminiszter elítélte a kereskedelmi vitákat, és azt mondta: Magyarország érdeke, hogy ezeket mielőbb rendezzék.



Megjegyezte: megállapodtak, hogy 50-ről 100-ra emelik az indonéz hallgatóknak felajánlott ösztöndíjas helyek számát magyarországi tanulmányokhoz.



Retno Marsudi a gazdasági kapcsolatok erősítésének fontosságát hangsúlyozta, és azt mondta, országa érdekelt a gazdasági együttműködés bővítésében Magyarországgal. A gazdasági kapcsolatépítés egyik prioritásának a vízgazdálkodást nevezte, és azt is közölte, hogy az indonéz cégek érdeklődnek a magyarországi befektetési lehetőségek iránt.



Az indonéz külügyminiszter arról is beszélt, hogy jövőre ünneplik a két ország diplomáciai kapcsolatfelvételének 65. évfordulóját.



Szijjártó Péter kérdésre azt is elmondta, világos választóvonal van Európában és Magyarországon a politikai pártok között, és ez a migrációhoz való hozzáállásban látható. A magyar választópolgárok tudják, hogy a kormányzó pártok migrációellenesek, megvédik Magyarország határait, és "fenn akarják tartani a jogunkat, hogy mi döntsük el, kit engedünk be az országba és kivel akarunk együtt élni" - mutatott rá. Hozzátette: ezzel szemben az ellenzéki pártok támogatják a migrációt.



Kijelentette: a választópolgárok előtt világos választási lehetőség áll. Az elmúlt választásokon már elmondták, melyik álláspontot támogatják, és három héten belül lehetőségük nyílik, hogy ismét elmondják - közölte.



A miniszterek a sajtótájékoztató előtt egyetértési szándéknyilatkozatot írtak alá a szakképzési együttműködésről az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az indonéz oktatási és kulturális minisztérium között.

MTI